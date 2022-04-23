滑輪溜冰》土法煉鋼構建選手3級養成制 竹縣全中運捧回2金2銀4銅

新竹縣為了發展滑輪溜冰這項運動，近年先後打造了2個標準競賽場地。（記者黃美珠攝）

〔記者黃美珠／竹縣報導〕受限經費和法規限制，新竹縣迄今雖無法透過正規的體育班制度回應縣內有志在滑輪溜冰領域想要努力的學生和家長，但卻透過硬體建設，和積極輔導、補助相關學校社團訓練所需的師資和課程等方式，帶動縣內的滑輪溜冰的運動發展形成3級制，且在今年全中運捧回2金2銀4銅的好成績，並獲得明年首次舉辦全中運滑輪溜冰競賽的機會，爭取明年要獎留竹縣。

縣府教育局體健科表示，會特別重視滑輪溜冰，是因這個項目是近幾年新竹縣內非常夯且具優勢的比賽項目之1，縣內體育班雖只有仰德高中有納入，但在其他學校像是：湖口、六家、義民3所高中，成功和博愛2所國中以及新湖、鳳岡、信勢3所國小都是透過社團訓練的方式推動，該科則輔導或是補助學校給予社團教練、老師做相關的培訓。

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該科表示，除了前述軟體，硬體部分縣府先在2020年啟用位於竹北的首座國際標準200公尺競速滑輪溜冰場，今年第2座、位於湖口王爺壟運動公園內的國際標準競速滑輪溜冰場也啟用了。

為了增加縣內選手的經驗、提高鄉親的熟悉和熱度，縣府首次爭取獲得承辦明年全國中等學校運動會中的滑輪溜冰項目，湖口王爺壟的場地就是屆時的賽事場地。

縣府教育局表示，國際標準競速滑輪溜冰場啟用的好處就是，從此選手無須千里迢迢到外縣市移地訓練。

另外，縣內也還有8處親子休閒練習溜冰場，包括：竹北第2運動場溜冰場、高鐵區兒6公園溜冰場、公12公園溜冰場、廣7廣場溜冰場、兒8公園溜冰場、高鐵區兒1公園溜冰場、兒2昆蟲公園溜冰場以及竹東河濱公園溜冰場，提供親子體驗、讓孩子從小培養興趣。

竹北國際標準200公尺競速滑輪溜冰場，目前由新竹縣體育場維護場地，新竹縣直排輪協會負責管理，場地可供民眾或團體預約租借。湖口溜冰場現由鄉公所維管，暫時由新竹縣體育運動推廣協會協助管理到6月30日，將辦理公開評選委外認養。

滑輪溜冰運動風氣在新竹縣越來越旺，縣府透過體育班之外的社團訓練，培養出不少優秀選手。（記者黃美珠攝）

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