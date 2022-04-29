MLB》 麥卡琴棒打老東家 首球首打席開轟又敲致勝安

麥卡琴猛打賞。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕釀酒人35歲外野手麥卡琴（Andrew McCutchen）今天面對老東家海盜，首局首打席就率先開轟送上見面禮，9局上滿壘時更敲出帶有2分打點超前安打，幫助球隊終場3：2力退對手，並在系列賽完成橫掃。

在海盜擁有豐功偉業的麥卡琴，生涯最輝煌的9個賽季都在匹茲堡度過，他過去曾五度入選明星賽、拿下4座銀棒獎、1座金手套，並在2013年獲得國聯MVP肯定。今天開局就鎖定對方先發投手昆塔納（Jose Quintana）投出的第一球，敲出左外野方向陽春彈助隊先馳得點。

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7局下，海盜展開反撲，靠著新秀Jack Suwinski生涯首分打點和卡斯提歐（Diego Castillo）高飛犧牲打反倒取得領先。但釀酒人9局上立即回應，連續3支串聯安打攻占滿壘，麥卡琴再度建功，敲出右外野安打並送回2名跑者，隨後威廉斯（Devin Williams）順利守成，收下本季首個救援點。

麥卡琴全場4打數3安打，繳出猛打賞演出，並包辦全隊所有打點，今年多擔任指定打擊的他，這場比賽過後打擊率也提升至2成50。

海盜本季已打19場比賽，卻還未有先發投手拿下勝投，創下聯盟史上第二長先發勝投乾旱紀錄，過去最長紀錄是由1988年金鶯所保持，該年球隊開季0勝21敗一勝難求。釀酒人今天贏球後則以13勝7敗，名列國聯中區第1。

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