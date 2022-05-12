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湯優盃》奧運金牌麟洋配直落2氣走日本世界冠軍 台灣1：1追平

2022/05/12 16:58

東京奧運男雙金牌李洋／王齊麟擊敗去年世錦賽冠軍日本第一男雙保木卓朗／小林優吾，替台灣追成1：1平手。（資料照，Badminton photo提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕隊史首次分組第一晉級的台灣隊，今天在湯姆斯盃世界羽球男子團體錦標賽8強，第二點東京奧運男雙金牌李洋／王齊麟以21：14、21：15氣走去年世錦賽冠軍日本第一男雙保木卓朗／小林優吾，替台灣追成1：1平手。

打頭陣的台灣一哥周天成以18：21、12：21敗給前球王日本好手桃田賢斗，吞下對戰10連敗。

台灣第二點由世界排名第3的李洋／王齊麟扛起重任，遭遇保木卓朗／小林優吾，兩組人馬過去2次交手各取1勝，近一次過招是去年丹麥公開賽，日本組合勝。值得一提的是，保木卓朗／小林優吾去年狀況火燙，丹麥公開賽、印尼大師賽、年終總決賽、世錦賽都拿冠軍及印尼公開賽亞軍，世界排名來到新高第4。

李洋／王齊麟首局和日本組合激戰，共8次戰成平手，直到13：13平手時，麟洋配才連續得分，加上對手發生發球失誤，以7：1攻勢拿到6個局點，並靠著李洋一記翻網球，黃金男雙漂亮先下一城。

李洋／王齊麟挾首局後段氣勢，次局很快把領先拿到手，以11：7進入技術暫停，且李洋持續控制節奏，利用分球為隊友製造機會，而王齊麟不斷回以重扣，聯手把領先擴大，最終就以直落2氣走日本第一男雙。

台灣隊追成1：1平手後，第三點世界排名15的王子維要過招世界排名14的常山幹太，王子維過去5次交手拿下4勝，第四點由昨日贏球功臣盧敬堯／楊博涵再度出擊，對上全新組合古賀輝／渡邊勇大。渡邊過去和35歲老將遠藤大由在2020、2021年全英公開賽締造2連霸，不過遠藤去年東京奧運後退役。

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