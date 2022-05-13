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《教練》全球首映 陳其邁：戰勝自己就是人生金牌

2022/05/13 21:41

高雄市長陳其邁（前排左三）今天抽空出席紀錄片《教練》全球首映活動。（高市府提供）

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市長陳其邁今天抽空出席紀錄片《教練》全球首映活動，與左營高中同學一同觀賞電影，並感性說到，這是一部非常激勵人心、且具啟發性的紀錄片，身為體育教練的林生祥，也是選手們的人生教練，要求選手在學習競技之外，更要看重自己、戰勝人生，才能獲得真正的金牌!

《教練》是台灣首部「現代五項」紀實電影，由李家驊導演執導，故事聚焦在左營高中現代五項教練林生祥，及台灣首位取得青年奧運現代五項參賽資格的國手陳佑萱，帶領觀眾見證師徒二人一路挑戰極限、力拼奧運資格賽的精彩過程，也揭開榮耀背後不為人知的心路歷程。

陳其邁今天抽空出席《教練》全球首映活動，他表示，左營高中是台灣現代五項的搖籃，林生祥教練一路陪著陳佑萱及許多選手成長，不僅是體育教練，也是人生的教練。

陳其邁勉勵一起欣賞電影的高中生，在人生的競賽中，不見得是要在體育場拿到那一塊實質的金牌，而是在人生競賽裡，能夠讓自己不斷的成長、精進與學習，「戰勝自己，才是真正的人生金牌!」

全能運動現代五項於1912年夏季奧運設立至今不曾停辦，競技項目包括馬術、擊劍、射擊、越野跑和游泳。其中馬術因為合作的馬匹為隨機抽選，彼此只有20分鐘培養感情，成了選手最大的挑戰。

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