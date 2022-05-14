羽球》激戰3局不敵山口茜 戴資穎說明原因

戴資穎。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕世界羽球女團優霸盃，台灣隊在八強戰0：3不敵日本，無緣晉級，打頭陣的戴資穎苦戰3局，最終以10：21、21：19、19：21不敵世界球后山口茜，賽後小戴也受訪透露心得。

戴資穎賽後接受《中央社》訪問表示，到後面局數時，失誤比較多，「我在分數上面給自己比較大的壓力，因為畢竟有一段差距，我要想辦法追回來，所以在出手上面就會有一些影響，可能會比較小心，失誤也比較多。」對於沒能替女團拿下第一點，戴資穎表示當然是可惜，希望可以為團隊拿下一分。

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接下來台灣女雙組合許雅晴／林琬清敗給日本廣田彩花／福島由紀。兩人是首度搭配參加優霸盃，許雅晴表示，到第二和第三局被日本對手壓著打，因此失誤較多，有點可惜，應該可以打更好。

林琬清表示，和許雅晴搭配沒有很久，比較少參與到高強度的比賽，今天場上專注力無法和第一局比，將收拾心情準備參加泰國公開賽

女單許玟琪敗給奧原希望，她賽後受訪表示，由於上一場比賽遇到中國陳雨菲，事後看影片覺得自己信心不足，因此此戰預設不管對手程度有多好，把自己的東西打出來就好。

對於整體表現，許玟琪認為，優霸盃有別於個人賽，比較注重團結的心，雖然籤運比較差，日本隊不好打，至少大家有企圖心，也會想要拚，大家的表現都很好。

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