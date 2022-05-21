2022世界中學生運動會台中市再傳捷報 目前已累計獲4金3銀1銅

西苑高中蘇安妍包辦帕拉游泳50公尺仰式金牌及50公尺自由式銀牌（市府提供）

〔記者蘇金鳳／台中報導〕2022年世界中學生運動會再傳捷報！西苑高中蘇安妍包辦帕拉游泳50公尺仰式金牌及50公尺自由式銀牌，東山高中傅堃銘游泳400公尺混合式封王，大甲高中林仲威、大里高中洪孟隆與台灣小將組成聯隊拿下田徑異程接力冠軍，大里高中王思遠擲出標槍銀牌，新民高中詹育晴則榮獲柔道第六級銅牌。

教育局表示，加上先前的大甲高中林仲威勇奪400公尺跨欄金牌及啟明學校吳宜容拿下帕拉田徑400公尺銀牌，首次出國參賽的西苑高中蘇安妍選手「泳」往直前摘金奪銀，摘下50公尺仰式后冠及50公尺自由式銀牌，台中市目前累計4金3銀1銅。

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教練張廖純懿說，蘇安妍的訓練歷程比一般選手辛苦許多，她學習速度較慢，但願意付出加倍時間練習，一次次受挫、苦練、再挑戰，在家人長期陪伴鼓勵下，體能技術日益精進，如願斬獲汗水與淚水交織的甜美成果。

教育局長楊振昇表示，感謝西苑高中教練張廖純懿的指導與家長的長期陪伴支持，期盼蘇安妍可以一次次突破自我，未來站上更高層級運動殿堂；教育局將持續給予學校及選手支持，積極推展扎根學校體育工作，厚植台中競技運動競爭力。

東山高中傅堃銘游泳400公尺混合式封王（市府提供）

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