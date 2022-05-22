亞洲首支參賽隊伍！成大「討海人」備戰歐洲國際人力潛艇競賽

成功大學討海人團隊為了7月參加在英國舉行的歐洲國際人力潛艇競賽，在學校游泳池加強訓練及細部調整。（記者劉婉君攝）

〔記者劉婉君／台南報導〕2年1次的歐洲國際人力潛艇競賽，將於7月初在英國樸茨茅斯舉行，國立成功大學學生組成「討海人」團隊，打造國內第1艘人力潛艇，也將前往參賽，團隊近日於學校游泳池加強訓練及做最後的調整。指導老師、成大系統及船舶機電工程學系副教授陳政宏表示，成大討海人團隊將是全台也是全亞洲第1支參加歐洲國際人力潛艇競賽的隊伍。

成大討海人團隊由多名學生組成，隊長王丕丞表示，花費逾1年時間打造完成的人力潛艇，原本預計去年8月下水測試，也徵選了2名駕駛員，為了增加潛艇在水中的機動性及航向穩定性，配置6個控制翼面，並採用與航太科技相同的設計，以減輕駕駛員在水中踩踏時的負擔，但後來發現170公分的男學生在潛艇的有限空間內無法正常踩踏，緊急修改推進系統，並找來身材較嬌小的大一學妹王丹詡擔任駕駛員。

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王丹詡原本是討海人團隊的粉絲，為了要成為潛艇駕駛員，開始學習潛水，每天也會透過長跑鍛鍊肺活量，並到健身房加強腿力的重量訓練，她說，在水裡必須應付各種突發狀況，還必須加強情緒的控制，保持冷靜，以維持呼吸的節奏。

團隊的安全系統工程師薛皓丞表示，比賽時潛艇會在水深5公尺處行進，為了駕駛員的安全，潛艇內設有安全裝置，駕駛員若有不適或操縱有問題，即可釋放出浮球，向水面上的人求救。

陳政宏指出，團隊近日積極備戰，預計6月下旬就會將人力潛艇運送到英國，團隊成員再於7月6日開始比賽之前出國，預計7月15日決賽。

成功大學學生組成「討海人」團隊，打造國內第1艘人力潛艇，將赴英國參加歐洲國際人力潛艇競賽。（記者劉婉君攝）

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