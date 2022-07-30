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MLB》金布瑞爾又演「劇場」驚險守成 登歷史救援榜第7名

2022/07/30 12:56

金布瑞爾驚險守下勝利。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇今作客庫爾斯球場，在烏里耶斯（Julio Urias）7局好投，史密斯（Will Smith）、T.湯普森（Trayce Thompson）雙雙開轟之下，以5：4擊敗洛磯，收下7月第20勝，目前以67勝32敗續居國聯龍頭。

史密斯今在首局轟出兩分彈助隊先馳得點、T.湯普森下一局也開砲幫助道奇拉開至4分領先，道奇過去這三場比賽前兩局合計演出16：0的攻勢，相當懂得掌握先機。

T.湯普森開轟。（法新社）

烏里耶斯2局分別因葛里查克（Randal Grichuk）的三壘安、麥馬翰（Ryan McMahon）的高飛犧牲打失掉2分，不過隨後就慢慢回穩，一路投到7局繳出優質先發。

道奇3局靠著拉克斯（Gavin Lux）的高飛犧牲打再下一城，帶著3分差進入9局下，終結者金布瑞爾（Craig Kimbrel）卻再度上演「劇場」，兩出局滿壘之際被葛里查克敲出一支左外野方向安打，讓洛磯追到1分差。

道奇暫停後，麥馬翰在滿球數後敲出左外野方向飛球，T.湯普森一路狂奔後在界外區接殺出局，他在接殺後還撞向防護網，不過也替球隊鎖住勝利。

金布瑞爾一共花了29球才守下第9局，不過也進帳生涯第390次成功，與名人堂投手艾克斯利（Dennis Eckersley）並列史上第7。

烏里耶斯7局好投進帳第10勝。（美聯社）

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