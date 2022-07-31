MLB》王建民連兩季19勝恩師 古德利重返洋基開球

王建民恩師古德利，今重返洋基球場開球。（取自洋基推特）

〔記者倪婉君／綜合報導〕王建民昨為中職明星賽開球，重現過往雙手高舉過肩的招牌動作，而他過去在洋基連兩年奪19勝時期的投手教練古德利（Ron Guidry），今天無巧不巧也重返球場擔任開球嘉賓，都讓球迷得以追憶過往美好的條紋時光。

王建民在2006、2007年曾是為洋基連兩年奪下19勝的王牌投手，當時在台灣掀起的熱潮，至今仍讓老球迷懷念，而古德利正是那兩年洋基的投手教練，兩人也培養出深厚的師徒情誼。

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古德利和今天接捕的麥可．蒙森合影，他是前洋基捕手蒙森之子。（取自洋基推特）

現年高齡71歲的古德利，14年生涯在洋基留下170勝和1778次三振，過往還享有「路易斯安那閃電」美名，他今天是應洋基「退役球星日」（Old Timers' Day）之邀，和柏尼．威廉斯、大衛．孔恩等昔日名將，一起參與這項自2019年疫情爆發後首次復辦的紀念活動。

雖不像建仔昨天將球精準送入中職會長蔡其昌手套，古德利的球在捕手手套前就提前落地，經過一次彈跳後才進入手套，仍然獲得球迷喝采。幫古德利蹲捕的捕手麥可．蒙森，也是別具意義的人選，因為他是在1979年因飛行意外過世的前洋基捕手蒙森之子。

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