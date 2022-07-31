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MLB》天使8下超狂大逆轉！ 大谷夯3分砲、本季10度被敬遠聯盟最多

2022/07/31 12:27

〔體育中心／綜合報導〕大谷翔平今日出敲出3分砲，本季第22轟出爐，天使打線也火力全開，在8局下半灌進5分大反攻，終場9：7逆轉遊騎兵，終結2連敗。

大谷翔平今打第一棒指定打擊，首打席敲出左外野飛球出局，3下第二打席夯出右外野三分砲，棒打遊騎兵先發投手歐陶（Glenn Otto），一棒幫助球隊3：2超前比數，這轟擊球初速為108.3英哩、飛行距離為424英呎。

大谷翔平。（法新社）

但天使沒有開心多久，遊騎兵馬上在4上吹起反攻號角，希米恩（Marcus Semien）回敬一發3分砲，率隊5：3扭轉戰局。天使在5下靠史塔西（Max Stassi）的適時安打，追至1分差。

不過天使只要得分，遊騎兵馬上還以顏色，6上歐瑞亞（Meibrys Viloria）轟出2分砲，擴大球隊領先優勢。

比賽來到8局下半，4：7落後的天使再度點燃攻勢，佛列契（David Fletcher）擊出2分打點二壘安打追至1分落後，接著大谷獲得敬遠、沃德（Taylor Ward）被保送擠成滿壘，這時遊騎兵發生暴投，送天使跑回追平分，隨後倫吉佛（Luis Rengifo）擊出清壘二壘安打，帶有2分打點，幫助天使9：7逆轉，天使單局灌進5分大反攻。

倫吉佛擊出清壘二壘安打。（美聯社）

9上，天使終結者伊格雷西亞斯（Raisel Iglesias）上場關門，雖然一度上演得點圈有人的劇場，最終仍守住失分危機，收下本季第16次救援成功。

大谷翔平今日4打數敲1安，貢獻3分打點，本季第22轟出爐，另外跑回2分，獲得1次敬遠，本季累積10次敬遠，持續高居全聯盟之最，賽後打擊率為0.251。

大谷翔平。（法新社）

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