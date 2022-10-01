網球》曾發行饒舌單曲 沙波瓦洛夫想跟天團BTS合作

沙波瓦洛夫。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕加拿大新星沙波瓦洛夫（Denis Shapovalov）挺進首爾公開賽四強，曾發行過單曲的他，昨賽後記者會提到想與南韓天團防彈少年團BTS合作。

沙波瓦洛夫昨在8強以6：2、6：2輕取世界91的摩爾多瓦好手阿伯特（Radu Albot） ，隨著挪威好手魯德（Casper Ruud）出局，他目前是籤表排名最高的選手，有機會挑戰本季首冠。

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值得一提的是，沙波瓦洛夫昨賽後記者會還穿著南韓足球隊的球衣現身，他說自己是利物浦的球迷，「我也知道效力熱刺的孫興慜在英超表現得很好，前幾天在賣場看到這件球衣，興起了想買的念頭。」

沙波瓦洛夫首度造訪南韓顯然做了不少功課，除提到孫興慜外，也沒忘了大讚紅遍全球的BTS，2020年曾以「Shapo」之名發行饒舌單曲《Night Train》的他，也提到希望有機會能與BTS合作。

事實上，BTS成員Jin（金碩珍）日前也曾現身首爾公開賽觀賞魯德在16強與智利好手雅里（Nicolas Jarry）的賽事，沙波瓦洛夫就說，「希望BTS也能來幫我加油。」同時表示，「音樂對我來說雖然只是興趣，但如果有機會能和BTS合作，將是我的榮幸。」

BTS成員Jin現身首爾公開賽。（資料照，法新社）

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