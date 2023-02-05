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泰國賽》蘇敬恒／葉宏蔚不敵印尼組合獲亞軍 締造合拍後最佳成績

2023/02/05 17:22

蘇敬恒、葉宏蔚。（資料照，中租提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣組合蘇敬恒／葉宏蔚今天在超級300系列泰國公開賽男雙決賽，以16：21、17：21不敵印尼卡爾南多／馬丁屈居亞軍，但也寫下兩人合拍後在超級賽的最佳成績。

世界排名42的蘇敬恒／葉宏蔚合拍後曾在葡萄牙國際賽、南特國際挑戰賽奪冠，而在等級更高的超級賽最佳成績為去年超級300系列台北公開賽的4強。

蘇敬恒／葉宏蔚這週在泰國賽表現不俗，不只解決去年亞錦賽金牌、第6種子的印尼組合藍畢恩（Yeremia Rambitan）／庫蘇馬瓦達納（Pramudya Kusumawardana），昨還擊敗世界排名11的菲克里（Muhammad Shohibul Fikri）／馬拉納（Bagas Maulana），勇闖決賽。

蘇敬恒／葉宏蔚今和世界排名13的印尼卡爾南多（Leo Rolly Carnando）／馬丁（Daniel Marthin）爭冠，雙方沒有交手紀錄，而印尼組合上週才剛拿下印尼大師賽冠軍，狀態也不錯。

雙方在首局陷入激戰，10度戰成平手，可惜在最後關頭蘇敬恒／葉宏蔚失誤較多，讓對手連得4分，以16：21讓出。失掉第一局後，蘇葉配重整旗鼓，在第2局開賽取得4：1領先。

不過，印尼組合強勢的進攻逼出蘇敬恒／葉宏蔚的失誤，很快扳平戰局，雙方再度陷入拉鋸。但在戰成12：11時，印尼組合一連拿下4分超前，給足台灣組合壓力，最終蘇葉配無力逆轉戰局，以17：21屈居亞軍。

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