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高球》國寶家族36洞小鐵人男女趣味賽 3月6日熱鬧登場

2023/02/11 12:10

36小鐵人團體趣味賽開放報名。（國寶集團提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕國內最大的高球集團國寶集團去年初成立「國寶貝家族」，在2022年為台灣高壇注入了無比活力與能量。從年初到年尾，十多場充滿趣味性與創意的不同主題賽事，號召眾多球友共襄盛舉，享受揮桿樂趣。

2023年，在許多球友的殷殷企盼下，國寶貝家族的年度賽事行程正式出爐。不同於去年的月月有活動，今年改走「四大賽」路線。每一季精心規劃一場盛大的賽事，包括3月的「36洞小鐵人男女趣味賽」、6月的「家庭爭霸戰」、9月的「品酒揮桿趣味賽」以及12月的「聖誕變裝趴」。

首先登場的，是3月6日（週一）於黃金海岸高爾夫球場所舉行的「36洞小鐵人男女趣味賽」。和去年從日出打到日落、比拚耐力與體力的54鐵人賽不同，這場賽事採取男女團體對抗，分上下午兩場，除了比體力，更融入十足的趣味性與對抗性。

本賽事參賽人數限定36位男性與36位女性球友，兩邊壁壘分明。且為了讓男性球友展現男子氣概，體貼女性球友連打36洞的辛勞，所以男性參賽者得步行打球（洞與洞之間可坐車），女性參賽者則可全程坐車。賽制為上午18洞暖身賽加上下午18洞團體趣味賽，需完成兩場18洞賽事，才能獲頒獎盃成為高球小鐵人。

上午的18洞暖身賽為比桿賽，僅計成績不計名次（成績將做為下午正式賽之分組參考依據）。下午的18洞團體趣味賽就有趣了，將在上午賽事打完後集合所有參賽選手，由大會公開抽籤分組，每組分為兩男一隊與兩女一隊進行團體對抗，且比賽方式分為六項：比桿組、比洞組、不下沙組、不三推組、抓鳥神人賽與打par達人賽。換言之，有些組比桿，有些組比洞，有些組就比比誰能夠盡量避開沙坑、或者避免三推了。

此外，這場賽事以公平原則，由大會安排分組，且每位球友僅限指定一名同性球友同組。當然，延續國寶貝家族賽事的優良傳統，沿途都會設有吃喝補給站，而裁判與醫護人員也都會隨伺一旁。所有報名參賽的球友，也都能獲得極具紀念價值的獎牌以及精美參賽好禮。

報名連結：https://www.surveycake.com/s/lZ9b1

報名資訊。（國寶集團提供）

報名資訊。（國寶集團提供）

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