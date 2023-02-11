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棒球》台電棒球小學堂今開打 30名選手帶50位學童體驗棒球熱血

2023/02/11 14:23

台電棒球小學堂今開打。（記者王榮祥翻攝）

〔記者王榮祥／高雄報導〕因疫情停辦3年的台電棒球小學堂，今在台電訓練所高雄訓練中心開打，台電棒球隊總教練鄭竣哲親率全隊30位選手，帶領50位小朋友體驗棒球熱血，也為台灣基層棒球發電。

台電棒球小學堂今開打，成棒選手指點孩子投球。（記者王榮祥翻攝）

新冠肺炎疫情漸趨平穩，防疫政策逐漸鬆綁，已成立77年的台電棒球隊，針對區處內員工眷屬，首度舉辦台電棒球小學堂一日體驗營，活動吸引50位小朋友報名參加，年紀最小6歲，最大12歲。

台電棒球隊全隊30位選手由總教練鄭竣哲率領，包括外野手陳彥穎、中心棒次的內野手李育全等，全都下場擔任指導教練，引領學童一起在台電訓練所高雄訓練中心，體驗後疫情時代棒球的熱血！

台電棒球小學堂今開打，成棒選手指導孩子揮棒。（記者王榮祥翻攝）

台電高雄區處處長及球隊領隊張以諾表示，已停辦3年的台電球類fun電營預計在今年暑假恢復辦理，今天報名的50位小朋友搶先在台電棒球小學堂體驗打棒球的樂趣，真的非常幸福！

台電棒球隊成立77年，在社會甲組實力堅強，每年的重要賽事，包括4月開打的全國成棒甲組春季聯賽，以及11月至12月的爆米花棒球聯盟。目前團隊隸屬在台電高雄區營業處，主要訓練地點在台電訓練所高雄訓練中心，總教練為有猿臂投手美譽的鄭竣哲。

球隊成員臥虎藏龍，包括投手謝柏賢、捕手陳瑞慕、內野手廖俊凱、蕭帛庭、陳偉志及外野手蔡智榆、戴如量皆為棒球國手，曾在2019年以中華隊身份參加第29屆亞錦賽，一舉拿下睽違18年的金牌！

台電棒球小學堂今開打，學童練習揮棒。（記者王榮祥翻攝）

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