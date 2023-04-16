2023全中運自由車場地賽首日 新竹縣小將不畏強敵夾擊奪2銅

新竹縣新豐國中自由車隊拿下國中男子團體競速賽銅牌。（取自竹縣府官網）

〔記者黃美珠／新竹報導〕 2023年全國中等學校運動會自由車場地賽項目首日成績揭曉，團隊競速賽和追逐賽這2個項目的高男、高女、國男、國女組共8面團體金牌統統由台中市「打包」。主辦的新竹縣則由新豐國中和仰德高中分別拿下國男組團體競速賽和高男團體追逐賽的銅牌。

新竹縣政府表示，自由車場地賽在台中比賽，昨天首日的團隊競速賽由台中市的大甲高中囊括高男組和高女組雙料金牌，國男組和國女組金牌則是台中市清水國中和清泉國中；團體追逐賽同樣由大甲高中包辦高男、高女雙金，至於國男、國女組金牌則各由台中市日南國中、清水國中「踩」回！

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代表新竹縣的新豐國中、仰德高中小將們，在實力堅強的大甲高中、清水國中夾擊下，扛住了巨大的心理壓力，最後都拿下國男組團體競速賽銅牌、高男組團體追逐賽銅牌，替主辦的新竹縣爭光。

新豐國中與仰德高中的自由車教練都是方芬芳，她直言，這2支車隊的選手直到賽前都還在努力調整最佳狀態，不過實際的表現讓她相當肯定。

方芬芳以新豐國中吳承威、彭成愷、劉超然3人為例，畢竟年紀還小、心理還不夠成熟、以致顧忌太多，儘管賽前不斷替他們做心理建設，但預賽明顯仍過於緊張，熱身不完全也導致肌肉狀態不佳，影響成績，還好靠著對手失誤終於擠進決賽，且在她明確只要求護四搶三就好之下，果然衝出銅牌。

仰德高中選手只有5人，團體賽比較辛苦。方芬芳說，吳源成、朱建學、萬大中以及林韋辰4人昨天先在上午團體競速賽時發生誤聽哨音導致未完賽的失誤，這嚴重打擊信心。還好經過不斷安撫和心理重建，4名選手頂住了巨大的壓力，下午發揮成熟心理素質和競賽技巧，最終也奪下高男組團體追逐賽的銅牌。

縣府表示，昨日早上賽事是國中、高中男女組的團隊競速賽，男團競速賽由3名車手騎行3圈，領騎選手帶領隊友提高速度，領騎1圈後退出；第2名車手領騎第2圈後退出，第3名車手獨自完成最後1圈比賽。

女團競速賽由2名車手騎行2圈，2人則分內、外道，內道領騎，外道跟騎，騎完1圈後，內道選手離開，外道完成最後的騎行計算成績。

國男組由清水國中獲得冠軍，國女冠軍是清泉國中；高男組、高女組冠軍都由大甲高中捧回，其中高女組金牌大甲高中林芷妍、劉尚盈更以49.295秒佳績創大會紀錄！

下午進行團體追逐賽，比賽距離4公里，參賽選手4人，目標是在最快時間內完成規定距離。出發時每隊緊緊排成1排以減少阻力，比賽最終時間是以第3個隊員的前輪到達終點線的瞬間測量為準。

國男由日南國中獲得冠軍，國女冠軍是清水國中，隊員簡慕涵、劉慧理、楊喬卉、黃柔湘、黃柔沂並以5:32.063成績創新大會紀錄。

高男、高女2組冠軍再次由大甲高中包辦。高男組大甲高中的謝帛勳、張恩騰、李靖烽、謝元鑫、周席瑞也以4:20.398成績創新的大會紀錄。

新竹縣仰德高中自由車隊榮獲全中運高男團體追逐賽銅牌。（取自竹縣府官網）

新竹縣仰德高中自由車隊榮獲全中運高男團體追逐賽銅牌。（取自竹縣府官網）

全中運自由車場地賽昨天在台中市開戰，首國中和高中的男女團體組競速或追逐賽金牌都由台中市包辦。（取自竹縣府官網）

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