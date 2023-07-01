中職Live》王苡丞高飛犧牲打 樂天3：2富邦

第六局（樂天3：2富邦）

第五局（樂天3：2富邦）

5下，李宗賢四壞球保送，王正棠一安，跑者上一、三壘，王苡丞高飛犧牲打，范國宸擊出中外野飛球遭接殺，高國麟打擊，王正棠盜壘失敗出局。

朱育賢一安帶1打點。（記者林正堃攝）

5上，陳晨威界外飛球遭接殺出局，成晉擊出左外野滾地球形成二壘安打，廖健富觸身球保送，朱育賢一安帶1打點，宋嘉翔一安，梁家榮內野滾地球出局。

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第四局（樂天2：1富邦）

4局下，高國麟敲中外野飛球被接殺，戴培峰選到保送上壘，林哲瑄敲中外野飛球被接殺，周佳樂敲內野安打，悍將攻佔一、二壘。葉子霆敲投手滾地球被刺殺，3出局。

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4局上，宋嘉翔敲一壘滾地球被刺殺，1出局。梁家榮敲左外野飛球被接殺，2出局。馮健庭敲三壘滾地球，悍將三壘手李宗賢傳一壘發生失誤，讓馮健庭上到一壘。林承飛敲右外野一壘安打，樂天攻佔一、二壘，林政華敲二壘滾地球被刺殺，3出局。

第三局（樂天2：1富邦）



3下，李宗賢擊出中外野平飛球安打，王正棠投手前滾地球出局，跑者上二壘，王苡丞三振出局，范國宸三振出局。

3上，林政華擊出內野滾地球，王正棠接球失誤上壘，陳晨威四壞球保送，成晉掃出一壘安打，無人出局，滿壘，廖健富一安帶2分打點，成晉衝三壘遭觸殺出局，朱育賢界外飛球遭接殺，廖健富回壘不及遭刺殺出局。

第二局（樂天０：1富邦）

2下，高國麟擊出游擊方向強勁安打，戴培峰左外野飛球讓陳晨威滑接不及，形成二壘安打，跑者攻佔上二、三壘，林哲瑄三壘滾地球出局，周佳樂揮棒落空三振出局，葉子霆擊出投手前方滾地球出局。

2上，朱育賢擊出二壘方向滾地球，王正棠接球後傳往一壘刺殺出局，宋嘉翔擊出中右外野飛球，落地形成一壘安打，梁家榮擊出左外野飛球遭接殺，馮健庭掃出一、二壘穿越安打，跑者上一、二壘，林承飛擊出右外野安打，宋嘉翔衝本壘，遭周佳樂外野快傳助殺。

樂天桃猿宋嘉翔搶攻本壘遭刺殺。（記者林正堃攝）

第一局（樂天０：1富邦）

1下，李宗賢擊出三壘滾地球，梁家榮傳往一壘出局，王正棠擊出左外野飛球遭接殺，王苡丞陽春砲，范國宸擊出右外野飛球出局。

富邦悍將王苡丞擊出陽春砲。（記者林正堃攝）

1上，陳晨威擊出穿越二壘方向滾地球，二壘手王正棠發生接球失誤上一壘，成晉雙殺打，廖健富左外野深遠飛球遭接殺。

樂天桃猿先發投手陳克羿。（記者林正堃攝）

富邦悍將先發投手安得勝。（記者林正堃攝）

樂天桃猿先發打序

1 陳晨威 LF

2 成晉 RF

3 廖健富 DH

4 朱育賢 1B

5 宋嘉翔 C

6 梁家榮 3B

7 馮健庭 2B

8 林承飛 SS

9 林政華 CF

先發投手：陳克羿

富邦悍將先發打序

1 李宗賢 3B

2 王正棠 2B

3 王苡丞 DH

4 范國宸 1B

5 高國麟 LF

6 戴培峰 C

7 林哲瑄 CF

8 周佳樂 RF

9 葉子霆 SS

先發投手：安得勝

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