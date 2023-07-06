特奧》新北特殊奧運運動員柏林綻光芒 共抱回1金3銀

2023年夏季世界特殊奧林匹克運動會日前於德國柏林舉辦，台灣代表隊共斬獲16金13銀10銅佳績。（新北市教育局提供）

〔記者黃子暘／新北報導〕特殊教育學生在體育領域也能綻放璀璨光芒，2023年夏季世界特殊奧林匹克運動會日前於德國柏林舉辦，台灣代表隊共斬獲16金13銀10銅佳績。新北市教育局表示，其中8位新北運動員抱回1金3銀。中華民國智障者體育運動協會秘書長林瑞彥長說，本屆特奧培訓期間受到疫情考驗，運動員均配合防疫規定，配戴口罩受訓，堅持不懈後奪得佳績，實屬不易。

我國在本屆夏季特奧參加田徑、羽球、桌球、網球、融合籃球等11項競賽，教育局表示，新北健兒共抱回1金3銀，新北特殊教育學校學生洪睿杰在田徑男子200公尺奪金、男子4*400公尺接力奪銀；淡水商工畢業生李純貞在桌球女子奪銀；新北特奧運動員有程文賢、朱志弘及融合夥伴盧泰佑、蔡杰林在團體5人制融合男籃奪銀。

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其中，特教生李純貞（小貞）在桌球女子單打榮獲銀牌。應屆畢業於淡水商工旅館服務科的她，家中經營火鍋店，父親生病、母親是外籍配偶，小貞作為家中長女，要同時扛起家庭與課業壓力，求學過程曾因遭到同學欺負而一度缺乏自信。所幸，她在高中碰上友愛、互助的同儕，並在導師邱志鴻、老師王聖雄與輔導老師協助下，透過她喜愛的文學與桌球重拾自信。

邱志鴻考取多張特奧教練、裁判證照，培訓導生參賽，小貞除接受桌球培訓，也在老師們的幫助下，事前做足購票、搭機、德國氣候與地理環境等功課，今年六月披掛遠征柏林，最終取得銀牌佳績。此外，她的同班同學張碧芳也贏得女子田徑400公尺第7名佳績，二人均展現出獨立特質。

教育局長張明文表示，台灣代表隊67名選手（包含融合夥伴）表現優異，新北市支持特殊教育及體育發展不間斷，有多位優秀特奧教練積極協助，使特奧運動員全面提升，同時重視自我照顧能力及團隊生活規範，秉持「勇敢嘗試，爭取勝利」精神，展現選手最堅強一面。

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