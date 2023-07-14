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美國賽》21歲蘇力揚3局力退中國第5種子 挺進男單8強

2023/07/14 07:19

蘇力揚。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕土銀21歲小將蘇力揚今天在超級300系列美國公開賽男單16強，以21：19、19：21、21：13力退中國第5種子翁泓陽，挺進8強。

蘇力揚在上月的台北公開賽收下男單亞軍，締造生涯超級賽最佳成績，世界排名38的他本週來到美國賽，首輪對上薩爾瓦多的阿提加（Uriel Francisco CANJURA ARTIGA），兩局都讓對手拿個位數得分，以21：7、21：6輕鬆勝出。

今天碰到首次交手的世界排名26中國選手翁泓陽，蘇力揚首局一度以16：8領先，但之後卻連掉9分遭逆轉，還落入18：19落後，但他之後連拿3分，以21：19先聲奪人。

蘇力揚在第二局前段以13：8領先，只是同樣未能守住優勢，連續掉分被逼到16分平手，之後雙方互有領先，小蘇在19：19時連掉2分，以19：21遭翁泓陽扯平。

比賽進入決勝局，蘇力揚在前段再次取得12：5的領先，這次他成功守住優勢，且最多領先11分，終場以21：13拿下勝利。

另一方面，曾在2019年奪冠的「左手重砲」林俊易以2個21：13解決日本田中湧士，挺進男單8強。

名列混雙頭號種子的葉宏蔚、李佳馨，在16強以21：12、21：18解決德國組合伏爾克（Jan Colin Volker）／庫斯佩特（Stine Küspert）。

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