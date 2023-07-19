南韓賽》3局大戰力退辛度！白馭珀晉級16強要對決陳雨菲

白馭珀。（資料照，歐新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣羽球女單好手白馭珀今在超級500系列南韓公開賽首輪以21：18、10：21、21：13扳倒世界排名17的印度一姐辛度，順利闖進16強。

世界排名22的白馭珀上個月在台北公開賽闖進8強，中止連5站一輪遊的窘境。休兵半個月後，小小白這週在南韓賽首輪碰上印度好手辛度，雙方5度交手，小小白曾在2019年的福州公開賽對她拿下1勝。

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白馭珀今開局狀態不俗，一舉取得8：2大幅領先，且陷入落後的辛度進攻相對急躁，幾次回擊掛網，小小白持續保有領先優勢，也成功擋下辛度的反撲，並以21：18先馳得點。可惜小小白在第2局陷入亂流，開局被辛度打了一波9：1攻勢，無力追趕的情況下以10：21讓出。

辛度在決勝局開賽取得領先，但白馭珀這次沒讓她輕易甩開，把握對方失誤機會順利超車，率先拿下第11分。技術暫停後，辛度一度追平，隨後又自亂陣腳，幾次回擊出界，小小白趁勢擴大領先，率先搶下賽末點，並以21：13收下勝利。

白馭珀晉級16強後將碰上中國奧運金牌、世界排名第3的陳雨菲，小小白對她苦吞3連敗。

另一場女單賽事，生涯首度闖進超級500系列會內賽的台灣好手黃瀞平，今和世界排名73馬來西亞選手蕾莎娜（Letshanaa Karupathevan）苦戰3局，最終以12：21、21：15、18：21落敗，無緣再創生涯最佳。

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