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登山》前啦啦隊梔梔號召年輕世代 歐都納無痕山林健康動起來

2023/07/24 17:06

熱愛運動的網紅梔梔號召年輕世代健康動起來。（大會提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕一度因為疫情中斷的「歐都納無痕山林」，睽違3年舉辦活動熱度不減，開放不到兩週累積超過五千人報名，由於登山運動成為現代人身心舒壓放鬆的健康新趨勢，前職棒啦啦隊的人氣網紅梔梔特地邀請年輕世代動起來。

今年活動11月18日將於國內四大城市，即台北、台中、彰化、高雄共四條熱門登山路線當日同登，隨著近年來環境保護及運動優質生活等意識抬頭，國內民眾報名熱烈，主辦單位當天除了登山運動，現場還設有「歐都納-歐淨行動ALL CLEAN」專區，鼓勵民眾用實際行動投入對於大自然山林保育行列。平常就熱愛運動的梔梔，也分享自疫情期間至今的過來人經驗，「登山是種自我突破的運動，誠實面對身體和心靈上的挑戰並逐步克服，每次出發都需要做好充足準備，建議入門山友可以透過參加活動，累積登山經驗並建立固定運動的習慣，一起親近山林動起來。」

歐都納表示，台灣是山林國家，企業創立48年來致力推動ESG及友善環境的戶外推廣，無痕山林活動當天現場展示「歐都納-歐淨行動ALL CLEAN」專區，分享為地球友善所做的努力，另設有互動遊戲及抽獎環節，讓山友健康健行同時、好玩好康多重享受，激勵下一代為地球未來而努力。

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