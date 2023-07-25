晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 日職

日職》「以前沒有這種投手...」 曾旅美的安打王訝異日本棒球的進化

2023/07/25 13:11

佐佐木朗希。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕曾旅美3年的前太平洋聯安打王秋山翔吾，去年季中加盟中央聯盟的廣島鯉魚，今年季中的跨聯盟交流賽是秋山翔吾相隔4年再度交手洋聯球隊。由於洋聯近年有著羅德「令和怪物」佐佐木朗希、歐力士超級新人山下舜平大等火球派投手，這讓秋山翔吾深感日本棒球界的整體進化。

秋山翔吾是在2019年季後行使海外自由球員權利，以3年合約轉戰紅人隊，去年季初遭紅人釋出後，雖然一度和教士簽小聯盟約，但秋山翔吾去年6月16日被釋出後，決定重返日職舞台，加盟廣島鯉魚。

秋山翔吾本季出賽87場，以99支安打並列央聯第二多，有3轟、34分打點，打擊率2成96的成績。秋山翔吾今年也入選明星賽。

秋山翔吾。（資料照，法新社）

根據日媒《Daily》報導，被問到洋聯的投手水準，秋山翔吾說，「我認為是進步，能投出超過155公里的投手，即使是先發，各隊可能也有2至3名。」秋山翔吾指出，兩聯盟超過打擊率3成的打者不多，「我認為是投手不斷進化，而打者對此尚未完全適應。」

由於4年前的日職賽場並沒有佐佐木朗希、山下舜平大等火球派強投，秋山翔吾指出，「以前沒有那樣的投手，山下（進入職業）已經第3年了吧。我在想，他高中時代是怎麼訓練的。」

秋山翔吾提到，這5年來棒球的相關資料更容易獲得，「可以知道像是教士隊日籍投手達比修有、天使隊日本球星大谷翔平這樣的頂尖選手，他們在做什麼樣的訓練，這一點我認為是非常重要。高中棒球隊即使不是名校，也能把這些練習方法納入其中，所以，有時候強大的名校也會輸給公立學校。」

日媒《Daily》指出，隨著社群媒體和YouTube的普及，任何人都可以了解頂尖選手的訓練方法和技術解說。過去在高中棒球的比賽中，以前只能透過OB獲得的資訊，如今都可以自己查詢，這個變化可能已經對日本棒球帶來重大的改變。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。