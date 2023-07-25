日職》「以前沒有這種投手...」 曾旅美的安打王訝異日本棒球的進化

佐佐木朗希。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕曾旅美3年的前太平洋聯安打王秋山翔吾，去年季中加盟中央聯盟的廣島鯉魚，今年季中的跨聯盟交流賽是秋山翔吾相隔4年再度交手洋聯球隊。由於洋聯近年有著羅德「令和怪物」佐佐木朗希、歐力士超級新人山下舜平大等火球派投手，這讓秋山翔吾深感日本棒球界的整體進化。

秋山翔吾是在2019年季後行使海外自由球員權利，以3年合約轉戰紅人隊，去年季初遭紅人釋出後，雖然一度和教士簽小聯盟約，但秋山翔吾去年6月16日被釋出後，決定重返日職舞台，加盟廣島鯉魚。

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秋山翔吾本季出賽87場，以99支安打並列央聯第二多，有3轟、34分打點，打擊率2成96的成績。秋山翔吾今年也入選明星賽。

秋山翔吾。（資料照，法新社）

根據日媒《Daily》報導，被問到洋聯的投手水準，秋山翔吾說，「我認為是進步，能投出超過155公里的投手，即使是先發，各隊可能也有2至3名。」秋山翔吾指出，兩聯盟超過打擊率3成的打者不多，「我認為是投手不斷進化，而打者對此尚未完全適應。」

由於4年前的日職賽場並沒有佐佐木朗希、山下舜平大等火球派強投，秋山翔吾指出，「以前沒有那樣的投手，山下（進入職業）已經第3年了吧。我在想，他高中時代是怎麼訓練的。」

秋山翔吾提到，這5年來棒球的相關資料更容易獲得，「可以知道像是教士隊日籍投手達比修有、天使隊日本球星大谷翔平這樣的頂尖選手，他們在做什麼樣的訓練，這一點我認為是非常重要。高中棒球隊即使不是名校，也能把這些練習方法納入其中，所以，有時候強大的名校也會輸給公立學校。」

日媒《Daily》指出，隨著社群媒體和YouTube的普及，任何人都可以了解頂尖選手的訓練方法和技術解說。過去在高中棒球的比賽中，以前只能透過OB獲得的資訊，如今都可以自己查詢，這個變化可能已經對日本棒球帶來重大的改變。

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