日職》團隊薪資逾70億的軟銀吞12連敗 今碰「日本最強投」讓球迷嘆氣...

（影片來源：太平洋聯盟TV）

〔體育中心／綜合報導〕本季團隊薪資高達逾70億日圓的軟銀鷹，昨天輸球後，吞下隊史相隔54年的12連敗。軟銀今天要作客大阪京瓷巨蛋，強碰歐力士王牌投手山本由伸。這讓許多日本球迷議論紛紛，部分日本網友更說，「只有絕望了。」、「真的很同情」。

軟銀昨晚打完9局上還以1分領先，9局下派出終結者歐蘇納（Roberto Osuna），卻被羅德36歲老將角中勝也擊出代打再見兩分彈，讓軟銀以1比2輸球、苦吞惡夢般的12連敗。軟銀和日本火腿目前都處於12連敗的低迷狀態。

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根據《日刊體育》指出，軟銀自7月7日起至今吞12連敗寫隊史史上第二長的連敗紀錄，前身南海隊自1969年6月4日至26日曾創下15連敗的隊史最慘紀錄。

而軟銀自本月8日起，連11場的得分都在3分以下，成為自前身大榮鷹在1998年9月17日至10月4日後首次；而軟銀則是隊史相隔52年後，在最後半局的2出局的情況下再度被對手敲代打逆轉再見轟，這是隊史第三次在此情況下遭對手擊出代打再見逆轉全壘打。

歐蘇納在昨晚之前，本季前28場出賽只被打1支全壘打，這是他旅日生涯第3度挨轟。前一次被擊出全壘打，已經是今年6月11日的時候，當時遭巨人球星丸佳浩開轟。這也是歐蘇納本季首次救援失敗。

山本由伸今天將先發登板對上軟銀，本季4度交手，取得3勝1敗、防禦率2.77的成績。山本由伸目前以9勝暫居太平洋聯盟勝投王，防禦率僅1.74暫居洋聯第二，共賞103次三振則暫居洋聯第三。

山本由伸。（資料照，法新社）

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