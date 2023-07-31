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MLB》沒球打！大谷翔平連兩戰被敬遠2次寫紀錄

2023/07/31 07:30

大谷翔平。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕自藍鳥三壘手查普曼（Matt Chapman）在系列賽第一戰向主帥大吼「天使整隊就大谷翔平能打」後，施奈德（John Schneider）聽進去了，今天再度兩度敬遠大谷，只可惜沒能贏球，天使在10局靠著倫弗洛（Hunter Renfroe）的兩分砲，以3：2氣走藍鳥，避免系列賽遭橫掃。

大谷翔平今擔任第2棒指定打擊，首打席敲出左外野飛球出局，第3局敲出平飛安打，並靠著倫弗洛的高飛犧牲打、回來得到天使第一分。4局上兩出局後，倫吉佛（Luis Rengifo）夯出二壘安打，下一棒的大谷翔平直接被敬遠，最後貝里歐斯（Jose Berrios）順利解決前狀元莫尼亞克（Mickey Moniak），化解得點圈危機。

藍鳥在5局下半靠著瓦修（Daulton Varsho）與梅瑞菲德（Whit Merrifield）的安打追平比數。

大谷翔平在7局敲出滾地球出局，9局上在一人出局一壘有人上來打擊，藍鳥投手梅薩（Tim Mayza）第一顆球沒有進到好球帶，第2顆球形成暴投、讓一壘倫吉佛上二壘後，教練團就決定直接將大谷送上一壘，單場對他祭出第二次敬遠，天使此局再度無功而返。

兩隊打完正規九局仍以1：1平手，10局上倫弗洛敲出左外野方向超前兩分砲，藍鳥在該局下半的首名打者小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）一上來就敲出帶有1分打點的安打，不過藍鳥反攻無力、終場仍以2：3敗下陣來。

大谷翔平此役3打數敲1安，賽後打擊率0.302，連續兩天遭兩度敬遠，根據《Codify》指出，他是2014年以來大聯盟第一位連兩戰至少被敬遠兩次的選手。

倫弗洛敲出致勝轟。（法新社）

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