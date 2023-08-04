世大運游泳》王冠閎200蝶奪銀 台灣史上第3面游泳獎牌

王冠閎摘下200蝶銀牌。（大專體總提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕「台灣蝶王」王冠閎今在世大運200公尺蝶式決賽，以1分55秒69奪下銀牌，和拿下金牌的日本寺田拓未僅差0.03秒；但這是王冠閎生涯首面世大運游泳獎牌，也是繼王星皓後，我國第二位在世大運奪牌的泳將。

21歲的王冠閎為台灣100蝶、200蝶全國紀錄保持人。今年全大運，他游出1分55秒42，一舉達到巴黎奧運參賽A標1分55秒78，成為國內第一位獲得巴黎奧運門票的泳將。而目前200蝶全國紀錄是他在前年東京奧運預賽游出的1分54秒44。

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王冠閎在上週的游泳世錦賽中，勁敵環伺的情況下，仍晉級8強決賽，成為台灣男子選手第一人；他在決賽中以1分55秒43觸牆，拿下第8名，也把奪牌重心放在這次世大運和9月杭州亞運。

王冠閎昨在預賽中先是游出1分59秒11晉級準決賽，晚間準決賽再把秒數往前推進到1分56秒76，並以總排第3名闖進決賽。

王冠閎決賽被排在第3水道，前50公尺他暫居第2，持續緊追領先的選手，並在最後50公尺加速，先是超越中國選手陳俊兒，一度領先，但最後關頭日本寺田拓未突殺出，最終王冠閎以1分55秒69奪下銀牌，寺田拓未以1分55秒66摘金。

王冠閎200公尺蝶式奪銀。（大專體總提供）

王冠閎200公尺蝶式奪銀。（大專體總提供）

王冠閎200公尺蝶式奪銀。（大專體總提供）

王冠閎200公尺蝶式奪銀。（大專體總提供）

王冠閎200公尺蝶式奪銀。（大專體總提供）

王冠閎（白帽子）200公尺蝶式奪銀。（大專體總提供）

王冠閎摘下200蝶銀牌。（大專體總提供）

王冠閎摘下200蝶銀牌。（大專體總提供）

王冠閎（左1）摘下200蝶銀牌。（大專體總提供）

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