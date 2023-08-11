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中職》統一獅公布「中華一番」主題日 原著小川悅司受邀開球

2023/08/11 12:22

統一獅公布中華一番主題日。（球團提供）

〔體育中心／綜合報導〕統一7-ELEVEN獅與統一麵攜手合作，將與日本經典美食漫畫「中華一番 !」來場美味聯動，為球迷和泡麵愛好者們帶來一個驚喜的體驗。口味多元的統一麵堪稱國民美食，只要簡單加點料，就能做出一道美味料理，因此成為許多家庭必囤美食，更長期盤據台灣泡麵的熱銷排行榜。現在，統一麵將透過一系列與「中華一番 !」料理活動，分享麵的無限種可能，來場麵的大風暴。」

活動期間內購買統一麵，只要掃描產品QRcode，進入活動頁面，再掃統一麵粉包後分享活動就可参加抽獎、有機會獲得「中華一番 !」跟統一麵的專屬筷碗組及超過千項的統一麵商品。另外也可觀看「中華一番 !」作者－小川悅司老師為統一麵創作的四則漫畫。在品味美食的同時，享受精彩故事！

統一麵也會舉辦「麵的大風暴」料理募集活動，邀請大家以統一麵為主要食材，發揮「中華一番 !」主角阿昴的精神，展現各種創意料理的才華。獲得料理獎的粉絲不僅可以獲頒小川老師複製畫作及「中華一番 !」聯名筷與統一麵泡麵碗組，同時還能享受統一7-ELEVEN獅免費貴賓室觀賽機會，而人氣獎則有機會獲得各種統一麵周邊商品等好禮。邀請大家一起發揮創意，展現烹飪技巧，後續活動內容請鎖定統一麵IG官方公告。

另一方面，統一7-ELEVEN獅也將在9月1日至3日台南棒球場結合賽事，連續三天對戰味全龍推出一系列主題活動，舉辦為期三天的＜中華一番! 国獅無双＞主題日，屆時將會推出統一獅與「中華一番！」聯名主題商品與各式精彩場外活動。9月2號當天，作者小川悦司老師也會蒞臨現場開球，並且將親自為「麵的大風暴」統一麵創意料理募集優勝者頒獎。本次合作，小川老師為球隊創作專屬特級LOGO臂章和可愛的Q版主角阿昂插畫，將球隊特色與「中華一番！」元素完美結合，球員們也將穿上超具特色的「中華一番！」聯名主題球衣，一起向黑暗料理界發出挑戰。

統一7-ELEVEN獅＜中華一番 ! 国獅無双＞主題日售票，於8月11日（五）中午12:00全面開放開賣，讓我們一起期待統一麵、統一獅與「中華一番 !」的強強聯手所產生的精彩火花，共同創造出一個獨特且難忘的「中華一番 ! 日」體驗！

統一獅公布中華一番主題日。（球團提供）

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