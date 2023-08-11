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女足世界盃》日本趁勝追擊以小博大 瑞典能否擋下強攻

2023/08/11 18:10

瑞典女足。（資料照，美聯社）

比賽時間：08/11 15：30 〔8強賽〕瑞典vs日本​​特約作者：勞倫斯

瑞典女足在16強賽事迎戰美國，奮戰了120分鐘後靠著12碼PK取得晉級，這一場又要再硬碰本屆表現最好的日本女足。除了布洛姆奎斯特（Rebecka Blomqvist）攻進2球之外，高個子後衛伊萊斯泰特（Amanda Ilestedt）已經頭鎚進了3球，是否可以再用身高優勢對付日本，相當值得注意。而在對陣美國上演11次撲救的門將穆索維奇（Zecira Mušović）可否力守日本的強攻，也是瑞典能否擋下日本的關鍵之一。

日本女足本屆表現相出色，也是至今唯一晉級8強的亞洲球隊。目前4場的出賽，他們已經取得12個進球，宮澤日向個人就貢獻了5個進球，而且陣中有5個人取的進球數，攻擊火力相當旺盛，這一場對上瑞典將會是他們能否問鼎第二座冠軍的關鍵戰。

這場台灣運彩開出日本女足讓分，在前4戰的帳面數據上來看是合理的。這一場首先要考慮到日本4場出賽僅在對戰挪威失1球；而瑞典女足也進在首戰南非女足攻進1球，兩隊的防守能力經過4場的檢視，有很大的參考性，因此這一場首選應為小分。另外日本女足在本屆面對兩個歐洲球隊都贏球，特別是在對戰西班牙女足，在全場控球率居劣勢下以4：0大勝對手，反擊能力相當優異，瑞典女足雖然曾經在奧運擊敗過日本，但是氣勢上日本略高，有機會1球取勝，可以考慮0：1的正確比分以小博大。

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