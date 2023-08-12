MLB》塞爾傷癒歸隊首戰大展K功 4.2局完全壓制挨轟破功

塞爾回歸首戰先發4.2局狂飆7K。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕紅襪34歲塞揚左投塞爾（Chris Sale）開季因左肩發炎高掛免戰牌，休養2個多月後傷癒歸隊，今天復出首戰對戰老虎，先發4.2局飆7K失2分，雖無緣勝投，但也助隊以5：2贏球，近期拉出一波3連勝。

塞爾在今年開季表現不佳，但季中逐漸回穩，受傷前的6場先發奪下4連勝，防禦率是優異的2.25，被打擊率也只有0.191。不過塞爾在6月2日對戰紅人時，投到第4局時，因身體出現不適、加上球速突然下滑，因此提前退場。紅襪賽後宣布賽爾因左肩發炎進入傷兵名單。

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塞爾休養加復健2個多月後歸隊，今天先發對戰老虎，前4局完全封鎖對方打線，一度連續解決14名打者，直到5局上才被卡本特（Kerry Carpenter）敲出陽春砲破功，塞爾挨轟後投出觸身球，紅襪隨後決定將他換下場，當時球隊以4：1領先，塞爾也確定無緣本季第6勝，接替投球的巴拉克洛（Kyle Barraclough），該局再掉分1分，這一分也記在塞爾身上。

塞爾歸隊首戰大展K功，主投4.2局用58球，只被敲出1安失2分，另外有7次三振和1次保送，防禦率降至4.52，此役最快球速為96.5英哩。

塞爾第5局遭遇亂流，無緣本季第6勝。（美聯社）

紅襪靠著一壘手卡薩斯（Triston Casas）4局下的右外野3分砲奠定勝基，加上紅襪投手群有效封鎖老虎打線，全場只被敲出2支零星安打，5局得分後就完全熄火，紅襪終場就以5：2擊敗老虎，中斷對手的3連勝。26歲老虎右投史庫柏爾（Tarik Skubal）先發5.1局失5分，4分為責失分，苦吞本季第2敗。

Chris Sale is back.



That's only good news if you're wearing yellow. pic.twitter.com/LJJaLaPrVW — MLB （@MLB） August 12, 2023

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