MLB》塞爾傷癒歸隊首戰大展K功 4.2局完全壓制挨轟破功

塞爾回歸首戰先發4.2局狂飆7K。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕紅襪34歲塞揚左投塞爾(Chris Sale)開季因左肩發炎高掛免戰牌,休養2個多月後傷癒歸隊,今天復出首戰對戰老虎,先發4.2局飆7K失2分,雖無緣勝投,但也助隊以5:2贏球,近期拉出一波3連勝。

塞爾在今年開季表現不佳,但季中逐漸回穩,受傷前的6場先發奪下4連勝,防禦率是優異的2.25,被打擊率也只有0.191。不過塞爾在6月2日對戰紅人時,投到第4局時,因身體出現不適、加上球速突然下滑,因此提前退場。紅襪賽後宣布賽爾因左肩發炎進入傷兵名單。

塞爾休養加復健2個多月後歸隊,今天先發對戰老虎,前4局完全封鎖對方打線,一度連續解決14名打者,直到5局上才被卡本特(Kerry Carpenter)敲出陽春砲破功,塞爾挨轟後投出觸身球,紅襪隨後決定將他換下場,當時球隊以4:1領先,塞爾也確定無緣本季第6勝,接替投球的巴拉克洛(Kyle Barraclough),該局再掉分1分,這一分也記在塞爾身上。

塞爾歸隊首戰大展K功,主投4.2局用58球,只被敲出1安失2分,另外有7次三振和1次保送,防禦率降至4.52,此役最快球速為96.5英哩。

塞爾第5局遭遇亂流,無緣本季第6勝。(美聯社)

紅襪靠著一壘手卡薩斯(Triston Casas)4局下的右外野3分砲奠定勝基,加上紅襪投手群有效封鎖老虎打線,全場只被敲出2支零星安打,5局得分後就完全熄火,紅襪終場就以5:2擊敗老虎,中斷對手的3連勝。26歲老虎右投史庫柏爾(Tarik Skubal)先發5.1局失5分,4分為責失分,苦吞本季第2敗。

Chris Sale is back.



That's only good news if you're wearing yellow. pic.twitter.com/LJJaLaPrVW