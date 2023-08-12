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MLB》重返大聯盟後依舊迷航 藍鳥上季16勝強投本季二度遭到下放

2023/08/12 08:39

馬諾亞。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕去年勇奪16勝的藍鳥強投馬諾亞（Alek Manoah）本季陷入迷航，曾被下放至西人聯盟調整，日前回歸大聯盟後一度找回身手，然而近期先發又出狀況，藍鳥今天決定再將這位去年塞揚獎候選人送回3A調整，這是他本季第二次被下放小聯盟。

馬諾亞本季僅拿下3勝9敗，上週先發對上守護者，他投4局送出6次三振，卻也投出3次保送失掉4分。自美國時間7月7日首度從小聯盟回歸後，馬諾亞7次先發取得2勝2敗，防禦率4.91。

藍鳥近近期17天要打17場比賽，直到下週一後才能休息，這段時間藍鳥一直採用6人先發輪值。對於將馬諾亞再次下放3A調整，藍鳥總教練施耐德（John Schneider）表示，「考量到我們目前的賽程與輪值情況，這是一次艱難的決定，他是我們開幕戰先發投手，這對任何人來說都是不幸的事情。」

自去年拿下16勝7敗、防禦率2.24的出色表現後，馬諾阿一直表現不佳，今年開季拿下1勝7敗、防禦率6.36的情況下，在6月被送往新人聯盟調整。如今二度遭到下放，藍鳥也從3A叫回右投丹納（Hagen Danner），他本季在3A出賽23場，28.1局投出35K，另有7次保送。

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