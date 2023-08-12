MLB》游擊大物寫睽違22年紀錄 賈吉升堂炸裂183公里怪力轟退馬林魚

洋基「法官」賈吉。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基今天靠著游擊大物沃普（Anthony Volpe）和「法官」賈吉（Aaron Judge）接力開轟，全隊狂掃14安展現兇猛火力，洋基在客場以9：4擊敗馬林魚，中斷對手近期的2連勝。

沃普在2局上率先開砲，從馬林魚先發左投魯薩多（Jesus Luzardo）手中敲出左外野3分彈，助隊先馳得點，他也是隊史自2001年索里安諾（Alfonso Soriano）之後，新人年再度有人繳出單季至少15轟和20盜的菜鳥。

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沃普（右）。（今日美國）

馬林魚下個半局也靠著桑契斯（Jesus Sanchez）和柏格（Jake Burger）的長打串連追回2分，不過洋基長打砲火兇猛，賈吉3局上回敬一發中外野陽春砲，本季第22轟出爐。

賈吉這一轟的擊球初速高達113.8英哩（約183.1公里），飛行距離高達464英呎（約141公尺），這是他生涯第50發至少113英哩以上的怪力全壘打，在全聯盟只僅次於隊友史坦頓（Giancarlo Stanton）的76發。賈吉本季共敲出10發460英呎以上的全壘打，在大聯盟與克隆（C.J. Cron）並列第3多。

洋基4局上狂敲5安再進帳3分，馬林魚重砲貝爾（Josh Bell）在6局下敲出右外野陽春砲也難挽頹勢，洋基捕手東岡凱爾（Kyle Higashioka）單場3安猛打賞，9局上也掃回2分打點，洋基終場就以9：4大勝馬林魚。魯薩多主投3.1局失7分，苦吞本季第7敗。

AARON JUDGE 464-FOOT HOME RUN pic.twitter.com/Qwvnnphutr — Talkin' Yanks （@TalkinYanks） August 11, 2023

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