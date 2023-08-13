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美國貝比魯斯少棒賽冠軍戰 台灣隊拚戰到最後一分之差摘銀

2023/08/13 10:41

美國貝比魯斯少棒賽冠軍戰，台灣隊拚戰到最後以一分之差摘銀。（圖由蓬萊國小提供）

〔記者江志雄／宜蘭報導〕美國貝比魯斯世界少棒錦標賽，台灣時間今天上午5點半進入冠軍戰，台灣代表隊四局上由曹格安擊出適時安打，護送3壘上的龔永仁跑回本壘先馳得點，但美國俄亥俄河谷隊5局下半連得2分後來居上摘冠，台灣隊1分之差屈居亞軍。

今年貝比魯斯少棒賽有11國34國參賽，分成國際與美國組，台灣被編入國際組，在預賽中連贏墨西哥、加勒比海、澳洲、南韓，晉級賽二度打敗南韓，再以8比3擊退日本，獲得國際組第一名，與美國組第一名俄亥俄河谷隊爭冠。

今天的冠軍戰，台灣隊先攻，前3局雙方掛零，4局上我國選手龔永仁站上三壘得點圈，接下來曹格仁揮出安打，龔輕鬆回到本壘得分，不料，5局下美國俄亥俄河谷隊連下2成反倒超前，台灣隊最終以一分之差獲頒銀戒，系列賽6勝1敗。

台灣隊隊長簡愷樂賽後表示，他們雖然輸了，不過，此行在美國學習很多，希望台灣隊繼續加油；台灣隊領隊、宜蘭縣蓬萊國小校長王麗萍肯定我國選手鬥志高昂，拚戰到最後一刻，雖然冠軍戰首嘗敗績，這也是學習的一部分，期許他們勇往直前不要放棄，朝向目標邁進。

貝比魯斯世界少棒錦標賽以美國棒球之神貝比魯斯命名，成立至今超過70年，是全球知名的少棒比賽，本屆台灣選拔賽由宜蘭縣蓬萊國小勝出取得組訓權，15名球員中13人是原住民小朋友，赴美所需的480萬元旅費由民間贊助，讓球隊順利成行。

台灣隊教練與選手獲頒銀戒。（圖由蓬萊國小提供）

台灣隊隊長簡愷樂賽後表示，此行在美國學習很多。（圖由蓬萊國小提供）

4局上我國選手龔永仁跑回本壘得分。（圖由蓬萊國小提供）

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