貝比魯斯少棒賽》台灣戰勝日本奪國際組冠軍！明戰美國組冠軍

美國貝比魯斯少棒賽台灣代表隊，戰勝日本，拿下國際組冠軍，球員們開心擁抱擊掌。（圖取自臺灣貝比魯斯聯盟粉專）

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕以宜蘭縣蘇澳鎮蓬萊國小為主力的隊伍，8月代表台灣參加美國貝比魯斯聯盟世界少棒錦標賽，歷經重重關卡，今天以8比3戰勝日本，拿下國際組冠軍；台灣時間明（13）日凌晨5點30分，將對戰美國組冠軍，勝者將是本屆少棒賽冠軍。

蓬萊國小7名選手，搭配宜蘭縣三星國中、南投縣千秋國小、台中市力行國小、上楓國小、新竹縣關西國中，組成15人台灣代表隊，赴美參加貝比魯斯世界少棒賽。

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賽事分成國際組與美國組，台灣隊被編入國際組，台灣時間6日起出賽，預賽分組依序完封墨西哥、加勒比海代表隊與澳洲隊，並以3比2擊敗韓國。

成功晉級複賽的台灣代表隊，第一場以6比1擊敗韓國，第二場則是對戰日本，賽事於今天上午展開，台灣小將最終以8比3取得勝利，拿下國際組冠軍。

守候台灣貝比魯斯聯盟直播的台灣觀眾，熱血沸騰，留言：「驚天一擊」、「台灣小將加油」、「太棒了！又贏了！」、「台灣無敵強」。

蓬萊國小校長王麗萍表示，孩子們在賽前很有信心，也打得很過癮，裁判、主審也對台灣隊的球品、紀律、精神，給予非常高的評價。

王麗萍說，今天拿下國際組冠軍，大家都很開心，台灣時間明天凌晨5點30分，台灣小將要與美國組冠軍對戰，爭取少棒賽冠軍，請大家為小將集氣加油。

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