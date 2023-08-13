市長盃國際標準舞錦標賽，港、澳、台「舞」林高手齊聚桃園較勁。（主辦單位提供）

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕今年度桃園市運動會「市長盃國際標準舞錦標賽」，今（13）於桃園住都大飯店舉行，來自香港、澳門、台灣三地「舞」林高手同場競技，台灣選手陳秉辰、蒲思羽不負眾望，摘下國際業餘公開組標準組金牌。

其餘國際組別成績，國際青少年二級單人A組標準舞金牌林立妍、銀牌陳益宏、銅牌林鎮宇；國際兒童二級單人A組標準舞金牌葉亭萱、銀牌巨佳禾、銅牌張哲睿；國際青少年一級單人A組標準五舞金牌杜佳諭、銀牌巨佳禾、銅牌張哲睿；國際兒童一級單人A組標準舞金牌郭吳采蓁、銀牌詹采甯、銅牌周佩妍。

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活動執行長林傳恩表示，今日賽事時間長達12小時，各組選手中以兒童單人組報名人數最為踴躍，而由桃園市體育總會國際標準舞委員會所承辦的「市長盃國際標準舞錦標賽」，為桃市府體育局所認證的賽事，並在標準舞、拉丁舞設有高額獎金組別，透過優渥獎金激勵選手全力以赴，選手亦可藉由舞蹈成績申請到優異學府。

林傳恩表示，前幾年受到疫情影響，港澳台三地的舞蹈比賽被迫暫停，許多選手無法一展舞技，只能在家持續養精蓄銳、磨練舞技，如今疫情已經結束，選手摩拳擦掌參與賽事，今年比賽參加選手人數高達500多人次，其中，桃園市舞蹈業職業工會及社團法人桃園市舞蹈運動協會所承辦的今年度勞動部勞動力發展署桃竹苗分署產業人才投資方案舞蹈訓練班多位學員也參與其中，讓沉寂許久的選手能一展舞技。

桃園警察分局趁著賽事加強宣導常見的詐騙手法及婦幼安全知識，希望強化港、澳、台三地民眾識詐、自我保護能力。

市長盃國際標準舞錦標賽，港、澳、台「舞」林高手齊聚桃園較勁。（主辦單位提供）

今年度桃園市運動會「市長盃國際標準舞錦標賽」，台灣選手陳秉辰、蒲思羽不負眾望，摘下國際業餘公開組標準組金牌。 （主辦單位提供）

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