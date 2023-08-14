女足世界盃》西班牙連續失球讓分過於勉強 瑞典受讓有利

瑞典隊。（資料照，歐新社）

比賽時間：08/15 16：00 〔準決賽〕瑞典vs西班牙 特約作者：勞倫斯

這是瑞典女足的第5次晉級準決賽，在8強賽中遇上來勢洶洶的日本女足，在日本射失一個12碼罰球以及踢中門柱的衰運下，以2：1獲勝闖進準決賽。對戰日本時神奇的後衛伊萊斯泰特（Amanda Ilestedt）再次破門，攻進了她在本次賽事的第4個進球，她在場上活躍的區域可以說是相當的廣。

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西班牙女足迎來了她們首次的準決賽，8強賽他們遭遇了荷蘭女足，兩隊僵持到80分鐘西班牙靠著對方防守全員的手球取得一個12碼進球，但是又在傷停補時被追平，直到30分鐘加時才由替補上陣的帕拉爾盧埃洛（Salma Paralluelo）踢進致勝球，這也是這位年輕小將本次賽事的首次建功。

這一場對役兩隊近況上相去不遠，8強晉級雖然帳面上看似沒問題，但對手也有幾次的踢中門柱，還帶有一些運氣成分。不過在前面5場的內容來分析，西班牙女足已經是連續3場都有失球，相較之下瑞典女足的失球控制明顯優於西班牙，雖然西班牙女足陣中球員大多來自於西甲的巴塞隆納女足以及皇家馬德里女足，默契上也會比較好，但是前5戰的內容明顯略遜於瑞典女足。

這一場台灣運彩開出由西班牙讓分，筆者認為過於高估了西班牙女足，畢竟這樣短期而高強度的賽事，除了整體實力之外，近況是相當要考慮的因素。在前5場攻守內容的考量下，連續3場失球的西班牙讓分過於勉強，選擇瑞典受讓比較有利。

西班牙。（資料照，法新社）

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