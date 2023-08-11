女足世界盃》英格蘭殘陣問題愈加明顯 面對哥倫比亞恐難解僵局

英格蘭隊。（資料照，法新社）

比賽時間：08/12 18：30 〔8強賽〕哥倫比亞vs英格蘭​ 特約作者：許耀文

哥倫比亞隊本屆世界盃晉級到8強創造隊史最佳成績，能有這樣驚喜的成績可以說是實力與運氣都有，小組賽實力輾壓表現不佳的韓國與創造爆冷的2：1擊敗德國，並在16強遇上實力普遍不被看好的牙買加隊完成1：0勝出來到8強，而現在遇上英格蘭隊，以整體實力來說英格蘭隊是絕對佔優，可是氣運部份站在哥倫比亞隊這裡，因為現在這支英格蘭隊完全沒辦法用百分百的姿態應戰。

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英格蘭隊本屆世界盃到目前為止除了真的是傷兵累累，16強時主力中前鋒詹姆斯（Lauren James）竟然出現嚴重的踩人犯規遭紅牌罰出，戰力上又被削減了，且從英格蘭前四場的比賽來看她們的進攻其實有不少的問題，扣除小組賽最後一場6：1大勝中國的比賽，面對海地僅靠一顆十二碼1：0勝出，對丹麥則是由上述提到本場將被禁賽的詹姆斯（Lauren James）踢進一球同樣1：0小勝，上一場淘汰奈及利亞的比賽雖然她們控球更多，但是奈及利亞整體的射門數多於她們，幾次門前的險象環生撐過去後0：0互繳白卷，而後才在十二碼大戰4：2勝出。

哥倫比亞隊爆冷擊敗德國隊的那場就已經證明了她們能在低控球中找機會奪勝，所以英格蘭隊目前這樣高控球卻難進球的狀態其實讓人擔心，但再考量到她們前四戰防守相當出色，這場比賽可能再次出現悶平0：0或小比分1：0的可能性挺大，然而得到那一分的球隊就有點難說是誰，畢竟哥倫比亞隊上一場面對本屆靠防守晉級16強的牙買加隊也是1：0小勝

綜合看下來可以選擇雙方在正規時間0：0，或是1.5的小分。

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