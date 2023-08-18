威廉波特少棒》紅到美國！台灣王牌飆火球又開轟 獲讚「少年大谷翔平」

Fan Chen-Jun is Baby Ohtani



Throwing 80 MPH, hitting rocket homers and wearing #17 pic.twitter.com/8ijskf9Jxv — Jomboy Media （@JomboyMedia） August 17, 2023

〔體育中心／綜合報導〕亞太區代表隊桃園市龜山國小今在美國威廉波特首戰，靠著3名投手合力締造完全比賽，以6：0擊敗加拿大區代表隊，其中王牌范宸竣投打俱佳也吸引美媒目光，還被封為「少棒大谷翔平」。

范宸竣在今年3月的謝國城盃冠軍戰一夫當關先發5局飆13K，幫助龜山國小取得LLB世界少棒賽亞太區資格賽門票，最後獲頒大會最有價值球員和投手獎，飆出當時生涯最快球速124公里。

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龜山少棒教練李政達曾透露，范宸竣力量比旅美好手李灝宇同期時還要好，投打潛力都備受期待。

范宸竣在冠軍戰後曾表示，希望畢業前能飆到125公里，如今來到美國威廉波特的首戰他就辦到了，今天現場測出最快球速來到81英里（130公里）。值得一提的是，他在3局還飆出「完美1局」，用9顆球送出3K，《The Athletic》指出，范宸竣在這樣的距離能飆出81英哩，在大聯盟相當於110-113英哩。

范宸竣今3.2局飆出9次三振，還在3局上轟出兩分砲，美國知名棒球網紅「JomBoy」稍早在推特放上范宸竣開轟飆K的影片，表示他能飆80英里、又能敲深遠全壘打、還穿17號球衣，根本是「Baby Ohtani」。

「JomBoy」這段影片上傳不到3小時已經累積超過35萬的瀏覽次數，「棒球忍者」傅利曼（Rob Friedman）也在推特將范宸竣的投球畫面與火球男希克斯（Jordan Hicks）飆出105英里的影片做比較，兩邊都讓打者揮棒落空，完全來不及反應，這則影片上傳約1小時，已有10萬瀏覽量。

Fan Chen-Jun （81mph Fastball） vs. Jordan Hicks （105mph Fastball）, Reaction time. pic.twitter.com/aCPNlQhOK8 — Rob Friedman （@PitchingNinja） August 17, 2023

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