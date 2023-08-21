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籃球》戈登末節殺瘋接管比賽 巴哈馬擊退阿根廷打進奧運資格賽

2023/08/21 12:50

巴哈馬打進奧運資格賽。（圖取自FIBA官網）

〔體育中心／綜合報導〕巴哈馬今年徵招了多位NBA球星參與奧運資格賽美洲區預選賽，包含太陽老將射手戈登（Eric Gordon）、中鋒艾頓（Deandre Ayton）、以及溜馬射手射手希爾德（Buddy Hield），而這套陣容也順利讓他們闖出美洲區，稍早在決賽以82：75擊敗阿根廷，順利挺進奧運資格賽。

本場比賽戈登打了超過33分鐘，攻下了全場最高的27分，並在第4節最後3分鐘跳出來接管比賽，屢屢三分命中逆轉比數，終場前22.7秒僅握有2分領先時再度飆進三分，成為了巴哈馬帶走比賽的致勝進球。

賽後巴哈馬總教練、同時也是金州勇士助理教練狄馬可（Chris DiMarco）表示，打進奧運資格賽是醞釀多年的事情，他也很為球員感到驕傲，表示他們願意在休賽季犧牲假期，並且還在阿根廷主場兩度取勝，是一件很不可思議的事情。

「這是段漫長的時間。」狄馬可說道，他們會為了明年夏天繼續打拚，為了打進奧運努力，也會繼續發展巴哈馬籃球。

其實阿根廷有機會在主場贏下比賽，不過末節僅得到12分，反觀被巴哈馬攻下了23分種下敗因。這是繼2004年後，阿根廷首度無緣奧運，當年阿根廷勇奪金牌，成為了美國男籃近23年來唯一一次無緣奧運金牌的賽會，值得一提的是，當年奪金陣容中的戴菲諾（Carlos Delfino），今年仍在阿根廷國家隊名單中。

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