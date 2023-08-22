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9/9體育日桃園首辦「體表會」 各運動中心泳池、體適能中心免費

2023/08/22 12:15

每年9月9日為全國體育日，桃市府體育局首辦體育表演會，當天將在平鎮區1895乙未保台紀念公園登場，副市長蘇俊賓（中）等人出席宣傳記者會。（記者鄭淑婷攝）

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕每年9月9日為國民體育日，桃園市首辦體育表演會，當天於平鎮區1895乙未保台紀念公園，共有樂天女孩開場秀、夜光科技扯鈴、跆拳道品勢表演等10場主題秀接續演出，桃市府體育局也宣布，9月9日桃市各國民運動中心將免費開放使用游泳池及體適能中心。

副市長蘇俊賓出席活動宣傳記者會表示，桃市今年以體表會方式來宣傳國民體育日，除了各運動中心場館泳池、體適能中心免費，也藉由展演讓民眾了解體育運動也可以很美，刺激大家一起出來運動，根據教育部體育署公布的2022年運動現況調查，桃市運動人口比率83.7%（平均一個月有運動人口）、每週規律運動人口比率34.5%，略高於全國運動人口81.8%、每週規律運動人口比率34%，希望藉由場館設施及活動舉辦，讓桃園的運動人口越來越多。

體育局表示，自8月12日起每週六、日，為期5週於1895乙未保台紀念公園，辦理一系列世界客家博覽會副展館體育表演節目及親子活動，每週皆有不同主題特色，已吸引超過6000人參與，配合9月9日國民體育日，將桃園體表會與世客博結合，利用原表演場地於當天下午5點30分至晚上8點擴大演出，預計將有3000人參與。

體育局表示，這次最大的特色是邀請今年4月曾赴美國奧蘭多參加「2023啦啦隊國際盃」的台灣啦啦隊國家代表隊演出，同時也有桃園盛行的體操、武術、跆拳道等項目，10場主題秀包括樂天女孩開場秀、夜光科技扯鈴、跆拳品勢表演、花式球類運動、詔安武術火舞、韻律體操馬戲、武術民族音樂秀、競技啦啦隊、跨界樂團鼓藝及搖滾陣頭民藝等，另邀請桃園市在地學校團體演出，藉此展現桃市基層運動發展。

體育局表示，活動現場將發放摸彩券，獎項包含iPhone14、Switch Lite遊戲主機、SONY索尼藍牙耳機等多項好禮，詳情可至桃市府體育局粉絲專頁「桃趣總動園」（https://www.facebook.com/SportsTaoyuan/）查詢。

桃園體表會9月9日於1895乙未保台紀念公園舉辦，共有10場主題秀接續演出。（記者鄭淑婷攝）

桃園體表會9月9日於1895乙未保台紀念公園舉辦，共有10場主題秀接續演出。（記者鄭淑婷攝）

桃市府體育局表示，9月9日全民體育日，桃市各國民運動中心將免費開放使用游泳池及體適能中心。（記者鄭淑婷攝）

桃市府體育局表示，9月9日全民體育日，桃市各國民運動中心將免費開放使用游泳池及體適能中心。（記者鄭淑婷攝）

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