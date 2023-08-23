日職》連兩打席都有貢獻！ 王柏融前兩打席都敲安帶打點（影音）

〔記者林宥辰／綜合報導〕日本火腿隊今天和東北樂天金鷲之戰，火腿洋投龐塞首局就掉3分，在落後的情況下，王柏融2局下在一二壘有人時上場打擊，面對樂天先發松井友飛，王柏融擊出右外野方向平飛安打，開啟球隊反撲攻勢。

2局下，火腿隊3分落後，萬波中正敲安、野村佑希被保送，兩出局後，王柏融面對松井友飛，在纏鬥到1好2壞時，王柏融相準對方球路，擊出的強勁平飛球穿過對方一壘手阿部壽樹的防區，形成一支安打，並帶有1分打點。

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王柏融敲安上壘，帶動火腿隊攻勢，轉播拍到監督新庄剛志在場邊鼓掌。火腿隊攻勢還未結束，古川裕大接在王柏融之後又敲安，再帶1打點，且王柏融靠著這支安打進佔三壘，接著奈良間大己再敲中外野安打，王柏融跑回追平分，火腿靠著連續安打攻勢，單局就弭平3分落後。

2局下，火腿的連續攻勢加上對方失誤，打了超過一輪且單局搶攻6分。3局下，王柏融再次有得點圈打擊機會，該半局松本剛先擊出二壘打，王柏融再擊出中外野方向安打，此役前兩打數都擊出帶打點安打。

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