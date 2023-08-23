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日職》不提供白飯？ 中日龍監督奇招讓日媒形容「令和之米騷動」

2023/08/23 14:37

中日龍監督立浪和義。（產經體育提供）

〔體育中心／綜合報導〕中日龍昨天延長賽第10局以3比4不敵阪神虎，這是中日龍本季第5次被對手說再見。目前中日龍以41勝66敗3和，暫居中央聯盟墊底。日媒《夕刊富士》今天爆料，中日龍監督立浪和義出奇招，暫時禁止在球隊食堂內提供白飯，讓該媒形容是「令和之米騷動」。

《夕刊富士》爆料指出，中日龍狀態低迷，可能是這個月初的食堂出現「令和之米騷動」，立浪監督突然要求撤走飯鍋，禁止提供白飯。雖然許多外援提出異議，投手陣容的限制立即被取消了。

該媒提到，中日龍在本月3日於主場面對阪神的比賽前，餐廳前的入口處突然貼出「暫時不提供白飯」的告示牌，餐廳沒有白飯，只有小小的飯糰，引發許多不滿。

立浪監督出這個「奇招」，主要是因為本季加入中日龍的25歲外野手細川成也，一名球隊相關人士向《夕刊富士》透露，細川成也進入夏天後狀況下滑，立浪監督認為這是白飯吃太多，導致行動緩慢，所以改善方式就是不提供白飯給他，然後細川成也的成績也提升了，「所以其他選手也...」該名人士指出，其他選手表示這種作法不合理，「只限制飲食有問題的選手不就行了？」

此外，中日龍球員日前在比賽前集合喊聲時，還自嘲餐廳沒有白飯

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