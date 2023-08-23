王柏融升一軍 因火腿想拚觀光？

王柏融在限時動態秀出與台鋼領隊劉東洋的合照。 （圖：取自王柏融IG）

大王越打越好

日媒曝球團苦惱

〔記者徐正揚／綜合報導〕日本火腿昨天在主場迎戰樂天金鷲，王柏融並未出賽，而《東京體育報》於賽前披露的內幕，則引發台灣網友熱議，因為文中提及火腿日前會把「大王」升一軍，用意是吸引台灣人前往北海道觀光。

台鋼領隊赴日

王IG曬兩人合照

王柏融近來成為話題人物，原因之一是他被中職母隊樂天桃猿當做交易籌碼，返台契約權已轉讓給台鋼雄鷹，而台鋼領隊劉東洋前天赴札幌夜會大王的照片曝光，更引發網路熱議。「台鋼大王」的話題還在燒，《東京體育報》昨刊出「「王柏融的活躍......開心不起來」一文，又讓他繼續成為熱搜關鍵詞。

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文中引述火腿球團人士的談話指出，王柏融在二軍沒有好成績卻升上一軍，主要是因為他在台灣擁有高人氣，如果一直把他放在二軍，會讓台灣球迷對火腿與日職印象不好。

該人士也不諱言，如果不能為勝利做出貢獻，把王柏融升上一軍就沒有意義，但萬一他打出好成績，代表球隊無法輕易開除他，球團高層對他的去留將十分苦惱。

火腿昨以6：2擊敗樂天，王柏融整場坐滿板凳，至今累計一軍出賽4場打擊率3成64，至於效力樂天的宋家豪則在8局下登板1局無失分。

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