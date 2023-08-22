日職》表現好卻讓火腿好苦惱？ 日媒爆王柏融升一軍內幕

王柏融。（圖片取自王柏融臉書）

〔體育中心／綜合報導〕日本火腿「台灣大王」王柏融本季從育成球員升格為支配下，近日在一軍表現出色，連3場都有安打演出。不過據《東京體育報》爆料，球團內部對於王柏融的活躍有「異音」，認為如果大王打出好成績，未來去留將會變得十分複雜。

日媒《東京體育報》以「王柏融的活躍...開心不起來」為題報導，內文指出，王柏融在二軍沒有好成績卻升上一軍，是因為王柏融在台灣擁有高人氣，如果一直將他放在二軍，會讓台灣球迷對球團和日職有不好的印象，所以才將其支配下並升上一軍，不過如果王柏融在這段時間有出色表現的話，這代表無法輕易地開除他，這會使得球團高層對於王柏融的去留十分苦惱。

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火腿希望新主場北海道艾斯康球場能吸引許多台灣球迷來朝聖，期能帶動北海道的觀光，《東京體育報》更爆料，有火腿球團幹部表示，為了讓台灣觀光客來火腿新主場看球，所以才會把王柏融留在一軍，但如果不能為球隊勝利做出貢獻的話，那就沒有什麼意義了。

王柏融今年以育成合約續留日本火腿，7月底才獲升為支配下選手，15日正式登錄一軍，目前出賽4場表現不俗，兩度登上英雄訪問台，11打數敲出4支安打，包括1發全壘打和1支三壘安打，進帳3分打點，打擊率為3成64，上壘率4成17，長打率8成18，OPS為1.235。

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