男籃世界盃》歸化的李凱爾首戰拿0分 中國網友嘆：不是讓你同化...

中國男籃歸化球員李凱爾（中）。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕2023年籃球世界盃，中國男籃今年多了擁有NBA經驗的歸化球員李凱爾（Kyle Anderson），但仍慘遭歐洲勁旅塞爾維亞痛宰，李凱爾全場竟拿0分，中國隊首戰最後以63比105慘敗。不少中國網友紛紛在社群媒體微博上發文說，「讓你歸化，不是讓你同化。」

李凱爾因為外曾祖父有八分之一的中國血統，因此成為中國男籃首位歸化球員，並取了中文名「李凱爾」。上季效力NBA灰狼隊的李凱爾，出賽69場平均有9.4分、5.3籃板、4.9次助攻，以及場均1.1次抄截。

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披上中國隊戰袍的首場正式比賽，李凱爾上場25分49秒，全場9投0中，沒有分數進帳，另有4籃板、4助攻、1抄截的表現，正負值「-35」是全隊最差。李凱爾不滿自己表現，還被拍到在場邊摔毛巾的畫面。

中國知名球評楊毅認為，對手知道李凱爾不投籃，塞爾維亞隊有意放他投，因為知道他在進攻端沒有威脅，不足以改變對方防守。

對於李凱爾披上中國隊戰袍的首戰表現，中國隊教練喬傑維奇（Aleksandar Djordjevic）認為，這是李凱爾第一次的FIBA比賽，經驗有所欠缺，但他仍在傳球端、防守端幫助球隊。

中國男籃歸化球員李凱爾（中）。（美聯社）

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