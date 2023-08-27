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企業射箭聯賽》雷千瑩女單11連勝 新北凱撒龍頭位置卻可能不保

2023/08/27 20:16

雷千瑩在女單11連勝。（企業射箭聯賽提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕企業射箭聯賽第5年最後一週例行賽在國立體大射箭場舉行，新北凱撒以2：3不敵新竹市愛山林，即使目前以36分暫居積分榜龍頭，但可能遭寒舍集團和彰化銀行壓哨超車。

新北凱撒今天第一點由經驗豐富的雷千瑩以7：3拿下，本季女單只在開幕戰輸給寒舍集團林佳恩，之後拉出11連勝。教練徐梓益表示，雷千瑩是團隊本季表現最穩定的選手，「第一場比賽那時風勢蠻大的，不然以她整季比下來，如果沒風的話可以不敗。」

雷千瑩今天在女單射出8支10分箭，後來在混雙又增添2支，本季累積69支，領先彰化銀行邱意晴的61支，10分箭后頭銜有望成為囊中物。雷千瑩表示，她沒有特別去計算，只在意場上控制自己正常發揮，不管最後有無奪獎都順其自然，反倒惦記混雙沒有表現好，直說不滿意。

新北凱撒在雷千瑩女單獲勝後，男單、混雙和女團都中箭落馬，最後男團比到加射險勝，才扳回一點顏面，2點積分入袋後確定例行賽以36分收場，而明天還有賽程的寒舍集團和彰化銀行以35分和32分在後；新北凱撒可能在被動情況下丟掉龍頭位置。

另外，由世大運、亞運國手彭家楙領軍的新濠建設，今天以2：3不敵寒舍集團，目前以28分位居第4，明天將和彰化銀行強碰，力求保住季後賽席次，同時也要祈禱手握27分的新竹市愛山林別扮演程咬金。

彭家楙要帶領新濠建設力保季後賽席次。（企業射箭聯賽提供）

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