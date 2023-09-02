中職Live》呂詠臻驚險關門 味全龍中止7連敗

味全龍追平比數。（記者李惠洲攝）

第十局（味全龍 4：1 統一獅）

10局下，味全龍換投，陳冠偉退場，由呂詠臻後援。

林靖凱吞三振，1出局。邱智呈獲得保送上壘，陳傑憲敲左外野一壘安打，統一獅攻占一、二壘。蘇智傑敲右外野一壘安打，統一獅攻占滿壘。胡金龍敲二壘滾地球形成雙殺，3出局。味全龍以4比1擊敗統一獅，中止本季最長的7連敗。

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味全龍呂詠臻關門成功。（記者李惠洲攝）

味全龍呂詠臻關門成功。（記者李惠洲攝）

味全龍中止7連敗。（記者李惠洲攝）

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10局上，李其峰退場，由江國謙後援。蔣少宏選到保送上壘，李凱威敲右外野一壘安打，味全攻占一、三壘。

統一獅換投，江國謙退場，由楊孟沅後援，統一獅換陳傑憲守中外野，唐肇廷退場。輪到郭天信打擊時，楊孟沅牽制一壘發生失誤，讓味全三壘跑者蔣少宏回來得分，味全以2比1超前比分，味全一壘跑者李凱威上二壘。郭天信選到保送，味全攻占一、二壘。

統一獅換投，楊孟沅退場，由鄭鈞仁後援。劉基鴻吞三振，2出局。林智勝敲三、游間穿越安打，帶有2分打點，味全龍以4比1領先。陳品捷敲滾地球被刺殺，3出局。

味全龍追平比數。（記者李惠洲攝）

味全龍超前比數。（記者李惠洲攝）

第九局（味全龍 1：1 統一獅）

9局下，潘傑楷吞三振，林岱安吞三振。黃勇傳敲二壘飛球被接殺，3出局。兩隊1比1打進延長賽。

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9局上，統一獅換投，邱浩鈞退場，由李其峰後援。林智勝敲右外野飛球被接殺，陳品捷敲二壘滾地球被刺殺，張政禹敲二壘滾地球被刺殺，3出局。

第八局（味全龍 1：1 統一獅）

8局下，味全龍換投，布里悍退場，由陳冠偉後援。

蘇智傑敲三壘界外飛球被接殺，胡金龍敲右外野飛球被接殺，林益全吞三振，3出局。

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8局上，統一獅換投，布雷克退場，由邱浩鈞後援。郭天信敲左外野飛球被接殺，1出局。林孝程敲右外野三壘安打。瑪仕革斯．俄霸律尼敲二壘滾地球被刺殺，劉基鴻敲界外飛球被接殺，3出局。

第七局（味全龍 1：1 統一獅）

7局下，味全龍作守備異動，張政禹接替守游，李凱威接替守二壘。

林靖凱敲游擊滾地球被刺殺，邱智呈敲一壘滾地球被刺殺，唐肇廷敲一壘滾地球被刺殺，3出局。

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7局上，劉基鴻敲左外野二壘安打，林智勝吞三振，陳品捷吞三振，2出局。陳思仲敲中間方向適時安打，帶有1分打點，味全龍追成1比1平手。

蔣少宏挨觸身球，味全攻佔一、二壘。味全換代跑，張政禹代跑二壘，陳思仲退場。味全啟用代打李凱威，布雷克這時發生暴投，讓味全攻占二、三壘。李凱威敲二壘滾地球被刺殺，3出局。

味全龍劉基鴻。（記者李惠洲攝）

味全龍陳思仲。（記者李惠洲攝）

味全龍追平比數。（記者李惠洲攝）

味全龍超前比數。（記者李惠洲攝）

第六局（味全龍 0：1 統一獅）

6局下，胡金龍敲一壘滾地球被刺殺，林益全敲一壘方向滾地球形成內野安打，潘傑楷選到保送，統一獅攻佔一、二壘。林岱安、黃勇傳吞三振，3出局。

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6局上，郭天信敲二壘滾地球被刺殺，林孝程吞三振，瑪仕革斯．俄霸律尼吞三振，3出局。

第五局（味全龍 0：1 統一獅）

5局下，林靖凱敲二壘滾地球，味全龍二壘手陳思仲發生守備失誤，讓林靖凱上到一壘。邱智呈犧牲觸擊護送跑者上二壘。唐肇廷敲二壘平飛球被接殺，2出局。蘇智傑敲二壘平飛球被接殺，3出局。

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5局上，陳品捷突襲短打，統一獅投手布雷克傳一壘發生失誤，讓陳品捷上到一壘。陳思仲敲游擊滾地球，統一封殺二壘，打者陳思仲上一壘。蔣少宏敲左外野飛球被接殺，曾傳昇敲三壘飛球被接殺，3出局。味全龍前5局還未敲出任何一支安打。

統一獅先發投手布雷克。（記者李惠洲攝）

第四局（味全龍 0：1 統一獅）

4局下，林益全敲游擊飛球被接殺，潘傑楷敲二壘滾地球被刺殺，林岱安敲左外野一壘安打，黃勇傳敲一壘滾地球被刺殺，3出局。

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4局上，林孝程選到保送，並靠投手犯規上二壘。瑪仕革斯．俄霸律尼敲三壘滾地球被刺殺，劉基鴻吞三振，林智勝敲右外野飛球被接殺，3出局。

第三局（味全龍 0：1 統一獅）

3局下， 林靖凱選到保送上壘，邱智呈吞三振，獅隊一壘跑者林靖凱盜二壘遭阻殺出局，2出局。唐肇廷選到保送上壘。蘇智傑敲右外野二壘安打，帶有1分打點，統一獅以1比0領先。胡金龍敲中外野飛球被接殺，3出局。

統一獅蘇智傑敲二壘安打，帶有1分打點。（記者李惠洲攝）

統一獅蘇智傑敲二壘安打，帶有1分打點。（記者李惠洲攝）

統一獅唐肇廷衝回本壘得分。（記者李惠洲攝）

統一獅唐肇廷衝回本壘得分。（記者李惠洲攝）

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3局上，陳思仲敲一壘飛球被接殺，蔣少宏獲得保送上壘，曾傳昇敲二壘滾地球被刺殺，郭天信敲二壘滾地球被刺殺，3出局。

第二局（味全龍 0：0 統一獅）

2局下，胡金龍敲中外野一壘安打，林益全遭三振，潘傑楷敲三壘滾地球，味全封殺二壘，打者潘傑楷上一壘，2出局。林岱安敲三、游間穿越安打，統一獅攻佔一、二壘。黃勇傳敲二壘滾地球被刺殺，3出局。

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2局上，劉基鴻敲三壘滾地球被刺殺，林智勝敲三壘滾地球被刺殺，陳品捷敲右外野飛球被接殺，3出局。

第一局（味全龍 0：0 統一獅）

1局下，邱智呈吞三振，唐肇廷敲游擊滾地球被刺殺，蘇智傑敲一壘滾地球被刺殺，3出局。

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1局上，郭天信敲中外野飛球被接殺，林孝程敲中外野飛球被接殺，瑪仕革斯．俄霸律尼敲中外野飛球被接殺，3出局。

統一獅先發投手布雷克。（記者李惠洲攝）

味全龍先發投手布里悍。（記者李惠洲攝）

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味全龍先發打序：

第1棒 郭天信 中外野手

第2棒 林孝程 左外野手

第3棒 瑪仕革斯．俄霸律尼 一壘手

第4棒 劉基鴻 三壘手

第5棒 林智勝 指定打擊

第6棒 陳品捷 右外野手

第7棒 陳思仲 二壘手

第8棒 蔣少宏 捕手

第9棒 曾傳昇 游擊手

先發投手：布里悍

統一獅先發打序：

第1棒 邱智呈 右外野手

第2棒 唐肇廷 中外野手

第3棒 蘇智傑 左外野手

第4棒 胡金龍 指定打擊

第5棒 林益全 一壘手

第6棒 潘傑楷 三壘手

第7棒 林岱安 捕手

第8棒 黃勇傳 二壘手

第9棒 林靖凱 游擊手

先發投手：布雷克

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