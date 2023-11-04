響應國際奧會環境永續政策 中華奧會舉辦淨灘活動

中華奧會舉辦淨灘活動。（奧會提供）

〔體育中心／綜合報導〕中華奧會及中華奧會運動員委員會攜手響應國際奧會環境永續政策! 中華奧會運動員委員會主任委員、2004年雅典奧運跆拳道金牌得主朱木炎首次從運動員角度發起海洋淨灘活動，邀請民眾一同參與，呼籲大家共同守護海洋生態，以行動關注地球環境議題。透過這次活動，希望喚起社會對於環境保護的重視。

近年來，全球各地的海洋生態面臨巨大的挑戰，塑膠污染、海洋垃圾等問題嚴重威脅著海洋生態系統的平衡和生物多樣性。為了喚起大眾對於整體環境議題的關注，中華奧會運動員委員會、環境委員會及性別平等委員會攜手合作，朱木炎主委邀請前冬季奧運國手林廷芳、前奧亞運選手陳怡安、俞智贏、林謙如、張嘉哲、莊佳佳、郭婞淳、王冠閎、林郁婷、黃義婷、吳佳穎、羅嘉翎及彭名揚等老、中、青三代運動員共襄盛舉，希望通過實際行動鼓勵更多人參與，共同守護我們的環境。

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中華奧會運動員委員會主任委員、2004年雅典奧運跆拳道金牌得主朱木炎首次從運動員角度發起海洋淨灘活動。（奧會提供）

中華奧會響應國際奧會一直致力推動的環境永續政策，並重視運動員在社會中的影響力和責任感。這次淨灘活動的舉辦也符合國際奧會目前的2020+5議程，希望運動員以自己的行動來展現運動員的價值和社會責任。

淨灘活動在新北市林口頂寮沙灘舉行，淨灘前透過解說，引導大家認知我們的日常生活對於環境的影響，宣導環境永續的概念。本次計有120餘位民眾共同響應，和我國奧、亞運運動員一起清理沙灘上的垃圾。

我們只有一個地球，每個人都應該為保護我們的環境盡一份力量。這次淨灘活動不僅是喚起關注，更希望能夠凝聚更多人的力量，將環境保護的意識融入我們的日常生活中。

完成淨灘活動後，所有運動員誠摯地邀請大家為我們美麗的地球貢獻一份力量，讓我們共同守護海洋生態，為下一代創造一個更美好的環境。

中華奧會舉辦淨灘活動。（奧會提供）

中華奧會舉辦淨灘活動。（奧會提供）

中華奧會舉辦淨灘活動。（奧會提供）

中華奧會舉辦淨灘活動。（奧會提供）

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