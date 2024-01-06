勇士慘遭大逆轉 男下運彩輸2萬藉口領錢溜了

男子下注勇士輸錢後，藉故領錢趁機逃離，彩券行老闆氣的打110報案，大安分局警方目前已經受理詐欺案，並成立專案小組追查。 （記者鄭景議翻攝）

〔記者鄭景議／台北報導〕昨日上午NBA金州勇士在主場對上丹佛金塊的比賽，勇士隊下半場一度握有18分領先最後卻慘遭約基奇（Nikola Jokic）三分絕殺逆轉，一名在北市信義路二段某間彩券行下運彩的男子，下注勇士輸錢後，藉故領錢趁機逃離，彩券行老闆氣的打110報案，大安分局警方目前已經受理詐欺案，並成立專案小組追查。

昨上午11時34分，男子走進該間彩券行，並表示要場中下注，還跟店員表示下注金額等等再給，很有自信的認為此次下注會過關，下半場開始後勇士打得虎虎生風，一度掌握18分領先，卻在第四節將領先花光，最後還在比賽結束前被金塊球星約基奇投進絕殺三分。

請繼續往下閱讀...

男子此時臉色難看，向店員表示說等一下陪他去領錢，店員表示只有他一人顧店，如果陪他去店門要先關起來，不然先把身分證押在這，再找警方陪他去，結果男子聽完這番話，就拔腿就跑逃離彩券行。

彩券行老闆得知後，向警方報案，警方依規定受理詐欺案，並成立專案小組，積極調閱監視器，追查犯嫌身分中。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法