晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 即時新聞

勇士慘遭大逆轉 男下運彩輸2萬藉口領錢溜了

2024/01/06 15:07

男子下注勇士輸錢後，藉故領錢趁機逃離，彩券行老闆氣的打110報案，大安分局警方目前已經受理詐欺案，並成立專案小組追查。 （記者鄭景議翻攝）

〔記者鄭景議／台北報導〕昨日上午NBA金州勇士在主場對上丹佛金塊的比賽，勇士隊下半場一度握有18分領先最後卻慘遭約基奇（Nikola Jokic）三分絕殺逆轉，一名在北市信義路二段某間彩券行下運彩的男子，下注勇士輸錢後，藉故領錢趁機逃離，彩券行老闆氣的打110報案，大安分局警方目前已經受理詐欺案，並成立專案小組追查。

昨上午11時34分，男子走進該間彩券行，並表示要場中下注，還跟店員表示下注金額等等再給，很有自信的認為此次下注會過關，下半場開始後勇士打得虎虎生風，一度掌握18分領先，卻在第四節將領先花光，最後還在比賽結束前被金塊球星約基奇投進絕殺三分。

男子此時臉色難看，向店員表示說等一下陪他去領錢，店員表示只有他一人顧店，如果陪他去店門要先關起來，不然先把身分證押在這，再找警方陪他去，結果男子聽完這番話，就拔腿就跑逃離彩券行。

彩券行老闆得知後，向警方報案，警方依規定受理詐欺案，並成立專案小組，積極調閱監視器，追查犯嫌身分中。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。