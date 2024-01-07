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網球》盧布列夫大逆轉中國18歲黑馬 開季問鼎香港冠軍

2024/01/07 06:57

盧布列夫。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕ATP250等級香港男網賽，俄國頭號種子盧布列夫（Andrey Rublev）後勁十足，強轟12記愛司並撐過3盤苦戰，終以4：6、6：2、6：3大逆轉中國18歲黑馬商竣程，晉級職業生涯第24場單打決戰，週日壓軸對手則為芬蘭魯蘇沃里（Emil Ruusuvuori）。

「這是場超級艱難的比賽。他非常有天賦、超級強大，他的表現令人難以置信，從任何位置都能拿分，我在某些時候甚至認為自己沒機會了。」世界排名高居第5的盧布列夫，首度與商竣程交手後，並不訝異年輕對手的精彩演出，更直言自己臨場被逼到了極限，「他本週擊敗一些強大的球員，而且開賽就全力以赴。反倒是我有些害怕該怎麼辦，還好堅持奮戰下去，讓自己更加積極，才把負面消極想法排除在腦海之外。」

排行183的商竣程，香港行上演驚奇秀，接連扳倒塞爾維亞傑雷（Laslo Djere）、荷蘭贊德舒爾普（Botic van de Zandschulp）、美國帝亞弗（Frances Tiafoe）等名將，生涯首闖ATP巡迴賽4強，儘管惜敗給盧布列夫，仍讓已獲澳洲公開賽外卡的他信心大增，「本週一切都是積極的。我朝著正確方向前進，我們將在墨爾本看到。」

商竣程。（法新社）

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