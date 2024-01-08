NBA》「斑馬」最後一擊選擇傳球 馬刺痛失逆轉機會

馬刺差點上演大逆轉。（法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕馬刺今天客場迎戰騎士，兩隊打到最後一刻才分勝負，最終馬刺以115：117兩分惜敗，不過狀元「斑馬」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）在執行追平一擊時選擇傳球，引發了討論。

第四節進入讀秒階段，溫班亞瑪在禁區合法衝撞區外拿到球，面對比他矮的防守者，溫班亞瑪選擇小球給在底線的隊友索尚（Jeremy Sochan），不過索尚也沒選擇出手，反而是將球往外線傳發生失誤，葬送了馬刺追平、甚至逆轉的機會。

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而其實騎士還是留了一點機會給馬刺逆轉，比賽剩4秒多時騎士沒選擇把時間拖完，反而是在籃下出手，結果被溫班亞瑪封阻，隨後索尚時間到點前在中線附近出手未果，才讓騎士驚險贏下比賽。

本場溫班亞瑪只出賽25分鐘，就繳出24分10籃板5阻攻的成績，騎士中鋒艾倫（Jarrett Allen）則是有29分16籃板，賽後溫班亞瑪不吝嗇給予對手稱讚，並表示艾倫是他尊敬的球員。

實際上在最後約3分半時，馬刺一度落後到14分，不過還是差點逆轉比賽，對此馬刺總教練帕波維奇（Gregg Popovich）稱讚球隊：「我們最後3分鐘打出11比0，我們的防守很不錯。」

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