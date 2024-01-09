MLB》大谷7億美元約有望避9800萬稅金？ 加州審計長盼議會介入

大谷翔平。（資料照，美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日本球星大谷翔平去年12月和洛杉磯道奇簽下10年7億美元的天價合約，其中有6.8億美元、約97％是延遲支付，被外界認為有望避掉高昂的加州州稅。加州審計長瑪利亞‧寇恩（Malia Cohen）今天發出聲明，敦促議會要介入延遲支付一事。

大谷翔平效力道奇隊前10個賽季中，每年都只領200萬美元，後10年則是每年各領6800萬美元薪水，領完剩下的6.8億美元薪水。

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根據《洛杉磯時報》報導，大谷若在2033年合約到期後，可以回到日本、或是搬至加州以外的其他地方居住，屆時可能不用繳加州州稅，根據加州就業與經濟中心估計，這可能會讓加州損失約9800萬美元的稅收。

瑪利亞‧寇恩今天發出聲明指出，目前的稅收制度允許那些有幸適用於最高稅率的人做無限制的延期繳稅，這在稅收結構上造成明顯的不平衡，「對最富有的個人沒有合理的延遲上限，加劇收入不平等，阻礙稅收的公平分配，我敦促國會立即採取果斷行動，糾正這種不平衡。」

「為高收入者引入對扣除額和豁免的限制，促進社會責任，有助於建立一個公平並有益所有人的稅收體系，此舉不僅會創造一個更公平的稅收制度，也會產生額外的收入，用於解決緊迫的重要社會問題和促進經濟穩定。」瑪利亞‧寇恩說道。

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