大馬賽》戴資穎神奇逆轉陳雨菲終結4連敗 勇闖女單決賽

戴資穎。（Badminton Photo提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕戴資穎今日在超級1000系列馬來西亞羽球公開賽4強戰，以17：21、21：15、21：18逆轉東京奧運金牌中國好手陳雨菲，終結對戰4連敗，成功挺進明天登場的決賽。

世界排名第4的戴資穎生涯4度於馬來西亞公開賽封后，並在2017、2018、2019締造3連霸，本屆榮膺第4種子力拚個人賽史第5冠。小戴在大馬迎來2024首站賽事，前兩輪以直落二解決華裔美籍的張蓓雯、泰國女將布莎南，昨以21：16、21：15拍下中國女將何冰嬌。

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戴資穎生涯對戰世界排名第2的陳雨菲雖取得17勝8負的優勢，但近期吞下4連敗，今天不只要拚決賽門票也要尋求止敗。

戴資穎開局5：1領先，只是陳雨菲連續打出致勝球也回敬一波5：0，小戴則靠漂亮防守並得分追平，接著又連兩顆下壓得分，並以一記網前勾對角拿到11：10。雙方暫停回來，戴資穎變成13：14落後，靠節奏變化影響對手再拿2分超前，但關鍵時刻小戴因失誤誤事並連丟5分，陳雨菲先拿一局。

戴資穎進入第二局雖然前面都有辦法讓陳雨菲望球興嘆，但總是會自己把球送出界失分，以9：11進入技術暫停，小戴下半局找到突破之道打出7：1攻勢，成功連續得分把戰線延長。

進入決勝局，陷入2：5開局劣勢的戴資穎打出8：4攻勢一度領先，但因回球出底線以10：11落後，換邊後陳雨菲又先得分，戴資穎則持續緊追在後，卻連兩球打在網帶上就是翻不過去變成14：17劣勢，小戴不僅追成17：17，且更以1顆翻網球變成18：17，在這波連得6分猛攻下先拿到賽末點，最終演出神奇逆轉，明日決賽對手是南韓世界球后安洗瑩、中國選手張藝曼之間的贏家。

戴資穎大逆轉陳雨菲闖決賽。（Badminton Photo提供）

戴資穎大逆轉陳雨菲闖決賽。（Badminton Photo提供）

戴資穎大逆轉陳雨菲闖決賽。（Badminton Photo提供）

戴資穎大逆轉陳雨菲闖決賽。（Badminton Photo提供）

戴資穎大逆轉陳雨菲闖決賽。（Badminton Photo提供）

戴資穎大逆轉陳雨菲闖決賽。（Badminton Photo提供）

戴資穎。（Badminton Photo提供）

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